Politik, Justiz und doch noch Unterhaltung

Das wird wichtig in Bremen am Mittwoch, 11. März 2020

Joerg Helge Wagner

Das Bremer Landgericht setzt den Strafprozess um einen Mordanschlag in Pakistan fort und der italienische Musiker Fil Bo Riva kommt mit seiner Band in die Hansestadt. Das wird am Mittwochin Bremen wichtig.