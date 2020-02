Am Freitag darf ausnahmsweise mit Tonpfeifen im Rathaus geraucht werden: Dann steht die Schaffermahlzeit an. Vorab informieren die Schaffer und das Haus Seefahrt, was sie für die diesjährige Veranstaltung planen. (Frank Thomas Koch)

Neues zur Schaffermahlzeit

Am Freitag geht die 476. Bremer Schaffermahlzeit über die Bühne. Im Vorfeld informieren die Stiftung Haus Seefahrt und die drei diesjährigen Schaffer am Mittwoch über Neuigkeiten rund um die Veranstaltung.

Skateboarder unter sich

Zwei, die sich schon lange kennen, treffen ab 18 Uhr im WK-Café WESER-Strand zum Diskutieren aufeinander: Skateboard-Pionier Titus Dittmann und der Unternehmer Jörg Fengler sprechen über Bretter, die die Welt bedeuten können.

180 Werke, 100 Künstler

In der Weserburg steht die nächste Ausstellung an: In „So wie wir sind 2.0“ werden etwa 180 Werke von mehr als 100 Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Zeiten und Kontexten zu sehen sein. Die Schau mit acht Themenschwerpunkten, wird am Mittwoch vorgestellt.

Tipp des Tages: Raserei eines eifersüchtigen Königs

Zu einer öffentlichen Probe des Stücks „Das Wintermärchen“ von William Shakespeare lädt die Shakespeare Company ein. Die Regie führte Patricia Benecke, es spielen Simon Elias, Tim D. Lee, Petra-Janina Schultz und Markus Seuß. Das Leben von König Leontes mit seiner Hermione und seinem Gast und Freund Polixenes scheint aus ungetrübter Freude zu bestehen. Doch aus heiterem Himmel befällt Leontes eine wilde Eifersucht, und er zerstört in einem Zug sein ganzes Lebensglück. Erst 20 Jahre später, als seine totgeglaubte Tochter Perdita und Böhmens Königssohn auf der Flucht vor dem tyrannischen Vater in Sizilien landen, scheinen Vergebung und damit auch die Liebe und das Leben zurückzukehren. Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26