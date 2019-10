Anfang November steht in Gröpelingen das Erzählfestival Feuerspuren an. (Karsten Klama)

Schau über jüdische Athleten

Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne), Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und Elvira Noa, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Bremen, eröffnen im Bremerhavener Auswandererhaus die Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach“. Die großformatige, skulpturale Präsentation ist noch bis zum 10. November auf dem Havenplatz zu sehen.

Erzählfestival in Gröpelingen

Das internationale Erzählfestival Feuerspuren Bremen wirft seine Schatten voraus: Diesen Mittwoch stellen die Veranstalter ihr Programm vor.

Schwebendes Mini-U-Boot

Das Mini-U-Boot „Seehund“ wird am Mittag aus dem Deutschen Schifffahrtsmuseum verladen. Es ist eines der letzten Exponate, die das Hauptgebäude vor dessen Sanierung verlassen müssen.

Tipp des Tages: Moderne Kunst seit den 1960er-Jahren

Eine Führung durch die Ausstellung „So wie wir sind 1.0“ mit Guido Boulboullé bietet das Museum Weserburg an. Es ist eine Führung zu ausgewählten Werken der Ausstellung unter dem Motto „Konstruktion und Spiel“. Zu sehen ist in der Weserburg unter anderem das Video „What the Sun has Seen“ (Foto) von Agnieszka Polska. „So wie wir sind 1.0“ stellt mehr als 140 Arbeiten von 80 Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Zeiten zusammen. Sie soll einen verbindenden Faden von Kunstwerken seit den 1960er-Jahren bis heute herausarbeiten. Guido Boulboullé ist Kunsthistoriker. Seit vielen Jahren bietet er Führungen in der Weserburg an und unterstützt das kuratorische Team des Museums für Moderne Kunst. Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr in der Weserburg – Museum für moderne Kunst, Teerhof 20