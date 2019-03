Die Kanalisation kann nur eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen. Ist der Regen zu stark, überfluten etwa die Straßen. (Frank Thomas Koch)

IT-Garage wird eröffnet

Die Digitalisierung der Bremer Verwaltung wird vom Finanzressort aus gesteuert. An diesem Mittwoch eröffnen Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und Staatsrat Henning Lühr die IT-Garage, in der alle Digitalisierungsprojekte zusammenlaufen.

Wirtschaftsdeputation tagt

In der Wirtschaftsdeputation geht es am Nachmittag unter anderem um die strukturelle Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung sowie um ein grünes Gewerbegebiet und um den Bau des Ausstellungsbereiches „Extremwetter“ im Klimahaus.

Starkregenkarte für Bremen

Vollgelaufene Keller oder überschwemmte Straßen – Starkregen ist in den vergangenen Jahren auch in Bremen ein immer häufiger auftretendes Problem. Die Stadt reagiert nun: mit einer Starkregenkarte, die an diesem Mittwoch vorgestellt wird.

Kopf des Tages: Elizabeth Schwartz

Der Klang von Klezmer war lange Zeit von Instrumenten dominiert. Wenn Elizabeth Schwartz mit rauchiger, warmer Stimme Jiddisch singt, begleiten Geige, Gitarre und Akkordeon sie zurück zu den Ursprüngen der jüdischen Musik. Erstmals kommen die ausdrucksstarke Sängerin, ihr Mann, der Klezmermusiker und Ethnologe Yale Strom, und der israelische Oud- und Gitarrespieler Amos Hoffman aus San Diego (USA) nach Bremen. Nach ihren Workshops in der Villa Ichon geben die drei an diesem Mittwochabend im Bürgerhaus Weserterrassen ein Purimkonzert.

Tipp des Tages: Vom Gefängnistherapeuten zum Comedian

Der Sänger, Kabarettist und Comedian Christian Halangk alias „C. Heiland“ aus Berlin tritt mit seinem Programm „Der Mann mit dem Schatten“ auf. „C. Heiland“ ist Psychiater und hat zehn Jahre lang im Gefängnis als Psychotherapeut gearbeitet. Schließlich stellte er fest, dass das Leben am leichtesten mit Humor zu ertragen ist und wählte den Beruf des Comedian.

Inzwischen hat er sich mit mehreren Kabarett-Programmen einen Namen gemacht. „C. Heiland“ hat mehrere Preise gewonnen und tritt regelmäßig im Fernsehen auf. Wie es dazu kam, erzählt er in seinem neuen Programm. Er macht dazu Musik auf dem japanischen Musikinstrument Omnichord. Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19