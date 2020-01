Wie passen die Ideen von Politik und Wirtschaft für die Zukunft der Innenstadt zusammen? Das soll am Mittwoch ausgelotet werden, wenn die Handelskammer ihre Positionen vorstellt. (Koch)

Kammer stellt City-Ideen vor

Die Handelskammer macht ihre Ideen für eine attraktive City öffentlich. Die Wirtschaftsvertretung kritisiert, dass das Ziel der Politik einer autofreien Innenstadt in Teilen unvereinbar sei mit dem Wunsch nach einem attraktiven und gut erreichbaren Oberzentrum.

Prozess gegen Pflegehelfer

Am Landgericht geht der Prozess gegen einen Pflegehelfer weiter. Am Mittwoch steht unter anderem die Aussage seiner Lebensgefährtin an.

Themenjahr beginnt

In diesem Jahr soll das Thema Wissenschaft im Mittelpunkt stehen. Daher feiert die Hansestadt noch bis September unter dem Motto „Phänomenal 2020 – Bremen entdecken. Wissenschaft erleben.“ Das Programm wird Mittwoch im Universum vorgestellt.

Tipp des Tages: Til Mette stellt in seiner Stammkneipe aus

Til Mette stellt im Horner Eck im Viertel seine Bilder aus. Ehrlich, echt und unverstellt sind seine Cartoons, die unter anderem jeden Sonntag im WESER-KURIER zu sehen sind. Darin kommentiert er mit spitzer Feder die politischen Themen Bremens. Auch im „Stern“ und in der „Taz“ gehört der beliebte Cartoonist zu den traditionellen Zeichnern. Til Mette war Stammgast im Horner Eck und kommt nun wieder zur Vernissage in die Eckkneipe, um den Gästen seinen Blick auf die Welt zu zeigen. Die Bilder von Til Mette hängen bis zum 5. März im Horner Eck. Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr im Horner Eck, Friesenstraße 95