Das wird wichtig in Bremen am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Maren Beneke

Beim Paritätischen steht ein Jubiläum an, die IG Metall Küste will wissen, wie es ihren Beschäftigten geht, und im Amtsgericht müssen sich mehrere junge Männer verantworten. Das wird wichtig in Bremen.