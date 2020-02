Ungewöhnlicher Anblick: In dieser Woche tagt die Bürgerschaft ausnahmsweise in der Stadthalle Bremerhaven. (Christina Kuhaupt)

Landtag kommt zusammen

Ab diesem Mittwoch stehen die Landtagsthemen auf dem Programm der Bürgerschaft. Ab 10 Uhr debattieren die Abgeordneten in Bremerhaven über Abgasminderung in der Seeschifffahrt und künstliche Befruchtung. Eine Aktuelle Stunde gibt es zum Thema „Hanau“.

Ausgezeichnete Ausbildung

Die Bundesagentur für Arbeit zeichnet die Friedrich Schmidt Bedachungs GmbH für ihr besonderes Engagement bei der Ausbildung junger Menschen aus. Was die Firma anders macht als andere, erzählen die Vertreter des Unternehmens am Morgen.

Ein Roboter für Knie-OPs

Gut 600 Mal pro Jahr operieren die Ärzte der Paracelsus-Klinik Bremen Patienten, die einen künstlichen Kniegelenkersatz bekommen. Nun gibt es Unterstützung für die Mediziner, die am Mittwoch vorgestellt wird: Operationsroboter „Mako“ ist ab März im Einsatz.

Tipp des Tages: Auf der Flucht in Richtung Florida

Das Kino City 46 zeigt den Film "Queen & Slim" von Melina Matsoukas in der Originalfassung mit Untertiteln. Am Anfang steht ein harmloses Date von Queen, einer jungen Anwältin, und Slim, einem tief gläubigen jungen Mann. Auf der gemeinsamen Heimfahrt im Auto werden sie von einem Polizisten angehalten. Die Verkehrskontrolle eskaliert schnell, der Polizist beleidigt und misshandelt das afroamerikanische Paar. In Notwehr erschießt Slim ihn. Da Angela als Anwältin weiß, was ihnen als Schwarze in Amerika blüht, wenn sie sich der Polizei stellen, flüchtet das unfreiwillige Paar Richtung Florida und Kuba. Eine wichtige Rolle im Film spielt auch der Soundtrack: Matsoukas drehte bisher Musikvideos für Rihanna und Beyoncé. Donnerstag, 27. Februar, um 17.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1