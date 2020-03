Im Pokal trifft Werder in Frankfurt auf die Eintracht. (Silas Stein/dpa)

Sohn soll Mutter verletzt haben

Vor dem Amtsgericht muss sich am Morgen ein Mann verantworten, dem vorgeworfen wird, seine pflegebedürftige Mutter in der Dusche mit heißem Wasser verbrüht zu haben. Mitangeklagt ist eine Frau, die den Vorfall bemerkt, nicht aber den Rettungsdienst verständigt haben soll.

Das Autojahr in Bremen

Der Landesverband des Kfz-Gewerbes Niedersachsen-Bremen präsentiert am Morgen die Ergebnisse des Autojahres 2019 und gibt einen Ausblick auf das neue Autojahr.

Werder auf Reisen

Nach dem mitreißenden Pokalauftritt vom SV Werder Bremen gegen Dortmund tritt die Mannschaft am Abend im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Eintracht aus Frankfurt an. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Von Frankfurt aus reisen die Werderaner am Freitag dann weiter nach Berlin, wo sie am Sonnabend in der Bundesliga gegen Hertha spielen.

Tipp des Tages: Roter Mohn in Griechenland

Der Bremer Autor Wilfried Stüven liest in der Pusta-Stube aus seinem Roman „Roter Mohn verblasst nicht“. Der Roman erzählt eine Dreiecksgeschichte, die 1976 auf Kreta beginnt. Claudia und Rudi verlieben sich auf den ersten Blick ineinander und sind unzertrennlich. Doch auch Tom verliebt sich in die attraktive Frau und heiratet sie schließlich. Rund 40 Jahre später droht die immer noch schwelende Eifersucht Toms auf Rudi dramatisch zu eskalieren. Tom fliegt nach Kreta und will dort seinen Rivalen töten. Doch Claudia treibt eine schlimme Vorahnung ebenfalls nach Kreta. Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr in der Pusta-Stube, Oberblockland 5