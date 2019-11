Das Bild zeigt eine von insgesamt 39 Drogenplantagen, die die Bremer Polizei im vergangenen Jahr entdeckt hat. (Polizei)

Prozess um Drogenplantage

Der dritte Tag vor Gericht im Prozess um eine Drogenplantage in einer Bremer Kaserne steht an. Bislang hat es noch keine Aussagen gegeben – weder von den Beschuldigten noch von Zeugen. Das könnte sich am Mittwoch ändern.

Yücel blickt auf Haft zurück

Die Inhaftierung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei im Jahr 2017 hat zu großen Belastungen in den deutsch-türkischen Beziehungen geführt. In seinem Buch „Agentterrorist“ setzt sich Yücel mit seiner Haftzeit auseinander, am Mittwoch stellt er das Werk nun im Modernes vor.

Martinsgans mit Jacobs

Christian Jacobs, der unter anderem für die Umgestaltung des Balge-­Quartiers in der Bremer City verantwortlich ist, spricht beim Martinsgansessen des Handelsverbands Nordwest über das Thema „Städte und Einzelhandel in Zeiten des digitalen Wandels – Der Blick eines Unternehmers“.

Tipp des Tages: Der richtige Hit für jede Lebenslage

Markus Henrik alias Dr. Pop präsentiert seine Musik-Comedy-Stand-up-Show „Hitverdächtig“ auf dem Theaterschiff. Dr. Pop hat Medienwissenschaften und Popmusik in Manchester, Liverpool, Paderborn und Detmold studiert. Er produziert Videos und ist als Radio-Comedian bei WDR2, SWR3 und anderen Sendern zu hören. In seinem Solo-Live-Programm „Hitverdächtig“ entschlüsselt er, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann.

Das Publikum bekommt verblüffende Antworten auf Fragen wie: Welche Musik kurbelt die Libido oder die Motivation zum Sport an? Welche Musik macht schlau und welche geistig taub? Dr. Pop ist sicher: Zu jeder Lebenssituation gibt es den richtigen Hit.

Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4