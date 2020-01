Politik, Medien und Kultur

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird wichtig in Bremen am Mittwoch, 8. Januar 2020

Maren Beneke

In Bremerhaven feiern mehrere Hundert Gäste in der Stadthalle, in der Bürgerschaft starten die Ausschüsse mit ihrer Arbeit im neuen Jahr und der Bürgermeister bekommt prominenten Besuch.