Im April gab es bereits eine sogenannte Schokofahrt, bei der die Süßigkeiten emmissionsfrei von Amsterdam nach Bremen transportiert wurde. (Anne Werner)

Schokolade per Fahrrad

Klimaneutraler Schokotransport: Per Fahrrad kommen derzeit gut 24 000 Tafeln Schokolade in mehr als 50 Städte und Regionen nach Deutschland und Österreich. Etwa 170 Kilogramm der insgesamt 2,5 Tonnen werden auf vier Lastenrädern auch nach Bremen transportiert. Erwartet wird die Fracht ab 9.30 Uhr am Körner Klub in der Neustadt.

Ein Mann namens L.A. Salami

In Deutschland kennt man Lookman Adekunle Salami alias L.A. Salami als Vorgruppe von Annenmaykantereit. Am Abend spielt der gebürtige Londoner eine Headliner-Show im Lagerhaus.

Spatenstich für Materialise

In Bremen entsteht ein Kompetenzzentrum für 3-D-Druck von Metall. Am Mittwoch ist der Spatenstich mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Das Unternehmen Materialise schafft mit dem Neubau Platz für mehr als 120 Mitarbeiter und 30 der besonderen ­Drucker.

Tipp des Tages: Saubere Flows von Rapper Danju

Der deutsche Rapper Johannes Lieb alias Danju tritt im Tower auf. Schon in seiner Jugend spielte der gebürtige Stuttgarter Gitarre und Trompete. Er lernte früh den Rapper Cro kennen und stand mit ihm gemeinsam auf der Bühne. 2009 nahm Danju mit Cro die ersten Mixtapes auf. Während Cro schnell bekannt wurde, legte Danju eine Pause ein. Sein erstes Album „Stoned ohne Grund“ erschien 2016. Auf seiner aktuellen Deutschland-Tour stellt er sein zweites Studioalbum „Tag 1“ vor. Angekündigt sind drückende Bässe und saubere Flows. Mittwoch, 9. Oktober, um 20 Uhr im Tower Musikclub, Herdentorsteinweg 7a