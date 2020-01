Beim Sechs-Tage-Rennen treffen an diesem Montag Schüler auf die Bahnradprofis. Am Abend wird wieder gefeiert und im Oval drehen die Sportler ihre Runden. (Sina Schuldt/dpa)

„Prosit“ in der Glocke

Beim fünften Philharmonischen Konzert in der Glocke unter dem Motto „Prosit!“ stehen Hadyn, Ravel und Gershwin im Mittelpunkt. Für 19.30 Uhr laden die Bremer Philharmoniker zum Feiern in den Großen Saal ein.

Tag der Schulen bei den Sixdays

Die Veranstalter der Sixdays laden mit „Werder bewegt“ und den Eisbären Bremerhaven zum Tag der Schulen ein (ÖVB-Arena). In den Pausen treffen die Schüler auf die Rennradfahrer.

Projektlogistik im Mittelpunkt

Die Bremische Hafenvertretung veranstaltet im Atlantic Grand Hotel ein Fachforum Projektlogistik. Die Teilnehmer sprechen über den Markt, Trends und Entwicklungen in der Branche.

Tipp des Tages: „Weltenbummler mit dem Bass“ zu Gast auf dem Theaterschiff

Zu „Jazz On Board“ hat Gastgeber Dirk Piezunka seinen Bruder Jens als Special Guest eingeladen. Jens Piezunka studierte zunächst am Hilversum Conservatorium und später an der Hochschule für Künste in Bremen. Auftritte mit verschiedenen Formationen zwischen Jazz und Weltmusik schlossen sich dem Studium an. Der „Weltenbummler mit dem Bass“ hat mit seinem Jazzstreichquartett String Thing ausgedehnte Tourneen in Afrika und Asien unternommen. Die gesammelten Erfahrungen finden Widerhall in seiner Musik. Unterschiedlichste CD-Produktionen bereichern seine musikalische Vita. Als weitere Gäste werden bei der Veranstaltung Gitarrist Christian Suter und Schlagzeuger Oliver Spanuth erwartet. Montag, 13. Januar, 21 Uhr, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4. Der Eintritt ist frei.