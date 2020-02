Frisör Markus Rastetter (links) hat im vergangenen Jahr an der Modenschau der Friseur-Innung teilgenommen. An diesem Montag werden die Trends für 2020 vorgestellt. (Frank Thomas Koch)

Wie Schulen Energie sparen

Wenn sich Schulen am Projekt „3/4plus“ beteiligen, kann es sich doppelt für sie auszahlen: Durch kleine Maßnahmen sparen die Einrichtungen Wasser sowie Energie und damit auch Kosten; an den Einsparungen werden sie wiederum durch Prämien von der Stadt beteiligt. Am Montag stellen Lehrer und Schüler der Grundschule am Halmerweg zusammen mit Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und Martin Grocholl von der Agentur Energiekonsens Ergebnisse des Projekts vor.

Literaturfestival in Bremen-Nord

Ab Ende Februar steht Bremen-Nord im Zeichen des Literaturfestivals „Gastgeber Sprache“: Mehr als 30 Lesungen mit Kurzprosa und Lyrik über Thriller, Krimi und Kindheitserinnerungen bis zum sogenannten Shared Reading werden an mehr als 20 – oft ungewöhnlichen – Orten, die sich über den Stadtbezirk verteilen, veranstaltet. Das Programm wird am Montag vorgestellt.

Handwerk zeigt Frisurentrends

Die Friseur-Innung Bremen übernimmt an diesem Montag das GOP Varieté Theater. Um 12 Uhr startet dort eine Fachmesse, ab 17 Uhr läuft das Bühnenprogramm, in dem das Modeteam der Innung die neuen Frisurentrends vorstellt und Influencer Daniel Golz seine „All about hair“-Show zeigt.

Tipp des Tages: Filmdrama über Trauerarbeit

Jenseits aller Klischees gelingt Regisseur Mikhael Hers in seinem Film „Mein Leben mit Amanda“ ein schwieriges Thema mit Leichtigkeit zu behandeln. Sein anrührendes Drama wirkt nicht zuletzt durch die beiden Hauptdarsteller Vincent Lacoste und die siebenjährige Isaure Multrier authentisch. Der Mittzwanziger David (Lacoste) lebt ohne große Pläne unbeschwert in den Tag hinein. Neben einer Handvoll Freunden hält David nur zu seiner Schwester Sandrine und deren Tochter Amanda (Multrier) engen Kontakt. Alles ändert sich, als Sandrine bei einem Terroranschlag ums Leben kommt. Plötzlich steht David vor folgenschweren Entscheidungen, die nicht nur seine eigene Zukunft verändern werden, sondern auch die seiner Nichte Amanda. Montag, 17. Februar, 18 Uhr, City 46, Kommunalkino Bremen, Birkenstraße 1