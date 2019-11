Mit einem sogenannten Pen soll der Pflegehelfer den Frauen das Insulin verabreicht haben (Symbolbild). (Matthias Hiekel/dpa)

Das Klimaschutzpaket und weitere Maßnahmen wie eine mögliche CO2-Bepreisung stehen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion im Klimahaus. Ab 17 Uhr debattieren Simone Peter (Bundesverband Erneuerbare Energien), Ernst-Christoph Stolper (BUND), ­Rebecca Freitag (UN-Jugenddelegierte für Nachhaltige Entwicklung), Michael Bauchmüller („Süddeutsche Zeitung“) und Christian Dürr (FDP-Bundestagsfraktion) mit WESER-KURIER-Redakteurin Lisa Boekhoff.

Prozess gegen Pflegehelfer

Zwei Rettungssanitäterinnen sollen im Prozess gegen einen Pflegehelfer aussagen. Ihm wird vorgeworfen, zwei älteren Frauen ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt zu haben.

Medienfachtag für Lehrer

Beim Medienfachtag im Dorint-City-­Hotel dreht sich alles um Digitalisierung in der Schule. Zu der Veranstaltung von WESER-KURIER und weiteren Medien in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule sind Bremer Lehrer eingeladen.

Jorge Luis Pacheco aus Havanna ist einer der führenden jungen Pianisten der neuen Jazzgeneration auf Kuba und am Montag Gast der Reihe „Jazz on board“. Als virtuoser Pianist, Komponist, Arrangeur, Perkussionist und Sänger hat er in der ganzen Welt konzertiert und ist in renommierten Jazzklubs und auf Festivals wie dem Blue-Note-Jazzfestival in New York aufgetreten. Gemeinsam mit Anna Rabea Pacheco (Gesang), Thomas Hempel (Schlagzeug) und Helmut Reuter (Bass) hat er ein Konzertprogramm zusammengestellt, das aus eigenen Kompositionen, raffinierten Bearbeitungen kubanischer Klassiker und anspruchsvoll arrangierten Songs, unter anderem von den Beatles und Leonard Cohen, mit zweistimmigem Gesang besteht.

Montag, 18. November, 21 Uhr, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4, Eintritt frei