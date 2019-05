Der Roland wird am Montag zum Verkünder für die Wahlen. (Frank Thomas Koch)

Endspurt zur Wahl

Zusammen mit der Schornsteinfeger-Innung setzt sich Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer um 13.30 Uhr mit einer besonderen Aktion für eine höhere Wahlbeteiligung in Bremen ein. Dafür wird dem Roland auf dem Marktplatz ein Schild mit der Aufschrift „Ischa Wahl #weilwichtig“ umgehängt. Auch die Juniorwahl für Schülerinnen und Schüler beginnt an diesem Montag.

Archäologie wird digital

Seit knapp einem Jahr lässt die ­Landesarchäologie ihre Bestände digitalisieren, nun stellt Landesarchäologin Uta Halle einen Zwischenstand vor.

Tunnel ist fertig

Nach sechs Jahren Bauzeit ist auch die dritte Bahnunterführung in Oberneuland fertig: Mit einer feierlichen ­Eröffnung um 11.30 Uhr wird der Tunnel in der Mühlenfeldstraße offiziell für den Verkehr freigegeben.

Kopf des Tages

In Brüssel und in Straßburg setzt er sich für Steuergerechtigkeit und Transparenz ein, in Niedersachsen ist er zu Hause: der Europa-Politiker Sven Giegold. Der 49-Jährige lebt in Dörverden-Stedorf auf einem umgebauten Hof. Für den Europawahlkampf tourt der Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen durch ganz Deutschland, an diesem Montag ist er bei einer Umweltaktion in Großenkneten und bei einer Townhall-Diskussion in Emden. Ein Zwischenstopp führt ihn auch ins Bremer Pressehaus.

Tipp des Tages

Katrin Scholz stammt aus Berlin und begann im Alter von fünf Jahren mit dem Violinspiel. Im Jahr 1990 war sie erste Preisträgerin des Internationalen Musikwettbewerbs Japan und 1992 des Kulenkampff-Violinwettbewerbs Köln. Die Hochschule für Künste Bremen ernannte sie 1998 zur Professorin für Violine. Seit 1995 ist Katrin Scholz künstlerische Leiterin des Kammerorchesters Berlin, mit dem sie Konzerttourneen durch Europa, in die USA und nach Japan unternahm. Katrin Scholz spielt gemeinsam mit dem Kammerorchester der Hochschule für Künste Bremen Alfred Schnittkes „Mozart à la Haydn für zwei Soloviolinen und Streicher“ sowie Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Leos Janácek und Joseph Haydn. Montag, 20. Mai, 20 Uhr, im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45