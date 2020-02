Die Bremer Landesarchäologie stellt an diesem Montag eine Grabungsstelle in Mahndorf vor. (Christina Kuhaupt)

Bremer Erklärung

Bürgermeister Andreas Bovenschulte sowie die Senatorinnen Maike Schaefer und Kristina Vogt unterzeichnen im Rathaus die „Bremer Erklärung“ zu fairen Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Dienst.

Historische Grabungsstelle

Die Bremer Landesarchäologie stellt an diesem Montag eine Grabungsstelle in Mahndorf vor. Dort sind ein 2000 Jahre alter Hausgrundriss, ein Brunnen und der Uferbereich eines Flusses freigelegt worden.

Feuerwehrmann vor Gericht

Der Prozess wegen Brandstiftung gegen einen Feuerwehrmann aus Bremerhaven wird an diesem Montag am Landgericht Bremen fortgesetzt. Der 22-Jährige ist angeklagt, insgesamt elf Brandstiftungen begangen zu haben.

Tipp des Tages: Lyrisch virtuoses Spiel und ausdrucksstarke Soli

Pianist Joe Dinkelbach trat bereits mit Größen wie John Abercrombie, Bill Ramsey, Inga Rumpf, Allan Harris, Uli Beckerhoff, der NDR Bigband, Detlev Beier, Silvia Droste und Ron Williams auf. Er ist mehrfacher Preisträger der LAG Jazz und wirkte bei diversen CD-Produktionen mit internationaler Besetzung mit. Zudem ist er Dozent an der Musikschule der Stadt Oldenburg sowie Komponist zahlreicher Filmmusiken für den NDR, BR, Arte, die ARD, National Geographics und 3 SAT. Im Jahr 2007 erhielt er eine Auszeichnung für „best music“ beim Dokumentarfilmfestival IWFF in Missoula im US-amerikanischen Minnesota. Weitere Gäste bei „Jazz On Board“ sind Jens Heisterhagen am E-Bass und Ole Seimetz am Schlagzeug.

Montag, 3. Februar, 21 Uhr, Bistro Bühne 3, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4. Der Eintritt ist frei.