Auch in diesem Jahr bietet das Feuerwerk der Turnkunst – hier Bilder der letzten Show – Artistik und Akrobatik auf hohem Niveau. (Frank Thomas Koch)

Weihnachtsdorf endet

Letzte Chance für Glühwein und Co. beim Bummel durch die Innenstadt: Die Stände des Weihnachtsdorfs in der Lloyd-Passage sind an diesem Montag noch bis 20.30 Uhr geöffnet.

Feuerwerk der Turnkunst

Am Nachmittag (14 Uhr) und am Abend (19 Uhr) gastiert das Feuerwerk der Turnkunst in der ÖVB-Arena. Im Gepäck haben die Artisten, Akrobaten und Turner für ihre Show „Opus“ dieses Mal eine eigens für die Veranstaltungsreihe zusammengestellte Band, die die Turnkünstler live begleiten wird.

Revanche im Eisstadion

Die Fischtown Pinguins wollen Revanche für die Niederlage Anfang des Monats: Um 19.30 Uhr spielen die Bremerhavener vor heimischem Publikum gegen den ERC Ingolstadt. Zuletzt verloren die Pinguins 3:4 gegen die Bayern.

Tipp des Tages: Ein Zaubersaft sorgt für viel Verwirrung

Die Shakespeare Company Bremen zeigt das Stück „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare in einer Inszenierung von Benno Ifland. Es spielen Ulrike Knospe, Tim Lee, Peter Lüchinger, Michael Meyer, Theresa Rose, Erik Roßbander, Petra Janina-Schultz und Markus Seuß. In dem Stück bringen Elfen und Geister das Liebesleben der Menschen reichlich durcheinander. Hermia soll Demetrius heiraten, doch Hermia liebt Lysander – die Flucht in den nächtlichen Wald ist ihr letzter Ausweg.

Verfolgt werden sie von Demetrius, der wiederum im Schlepptau Helena hat, die in ihn vergeblich verliebt ist. Puck, ein Elf, soll die schlafenden Ausreißer mit einem Zaubersaft beträufeln, damit sich die richtigen Paare finden. Leider erwischt Puck die Falschen.

Montag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr im ­Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26