Eiswettenschneider Peter Lüchinger steht bei der traditionellen Eiswette und hält einen Bügeleisen in seiner rechten Hand. Zur traditionellen Bremer Eiswette werden am Montag viele Schaulustige am Weserufer der Hansestadt erwartet. (Mohssen Assanimoghaddam)

Spektakel mit Tradition

Zur traditionellen Bremer Eiswette werden an diesem Montag viele Schaulustige am Weserufer erwartet. Um 12 Uhr wird am Punkendeich geschaut, ob die Weser geiht oder steiht.

Test gegen Monza

Die Bundesliga-Fußballer des SV Werder Bremen bestreiten an diesem Montag auf dem Trainingsplatz auf Mallorca gegen den italienischen Drittligisten AC Monza um 17 Uhr ein Testspiel.

Magische Schatten

Verblüffende Effekte sind an diesem Montag unter dem Titel „Magic Shadows“ im Metropol-Theater (20 Uhr) zu sehen. Akrobaten lassen die Besucher in die Welt der Schatten eintauchen.

Tipp des Tages: Ole Seimetz bei Jazz On Board

Zu „Jazz On Board“ hat Gastgeber und Saxofonist Dirk Piezunka den Schlagzeuger Ole Seimetz eingeladen. Das Schlagzeugstudium am Conservatorium von Amsterdam von 1996 bis 2002 legte den Grundstein für die vielfältige Laufbahn von Seimetz. Er lebt in Hamburg und arbeitet mit herausragenden Künstlern zusammen wie Joe Gallardo, Jiggs Wiggham, Peter Herbolzheimer, Max Mutzke und Jakob Karlzon. 2014 veröffentlichte er sein eigenes Album „My Everything“. Anfang 2018 folgte seine CD „New Organ Unit“. Außerdem dabei: Martin Hornung am Klavier.

Montag, 6. Januar, um 21 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4.