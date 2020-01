Im Ratskeller heißt es "Leinen los!" (Dennis Fiedler)

Werders nächste Chance

Im Abstiegskampf geht es für den SV Werder Bremen um 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg. Möglicherweise kommt dann auch schon Bremens neuer Stürmer Davie Selke zum Einsatz. Der Transfer des Ex-Werderaners von Hertha zurück an die Weser ist am Freitag über die Bühne gegangen.

Filmmusik in der Glocke

Das Uni-Orchester spielt am Abend in der Glocke „Not the Messiah – He's a very naughty Boy“. Angekündigt ist ein komisches Oratorium mit Filmmusik aus „Das Leben des Brian“, die Veranstaltung ist ausverkauft.

Putzaktion an der Autobahn

Auf der Autobahn A 270 steht eine außerplanmäßige Putzaktion an: Weil die Seitenräume derzeit ungewöhnlich dreckig sind, werden sie an diesem Samstag gereinigt. Die Arbeiten beginnen in Höhe Blumenthal, dann geht es weiter Richtung Ihlpohl.

Dinnermusical sticht in See

Im Bacchuskeller des Bremer Ratskellers heißt es „Leinen los, wir legen ab!“: das „Kreuzfahrt-Dinnermusical“ feiert an diesem Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr Premiere in Bremens Traditionsrestaurant im Weltkulturerbe. Frank und Andrea Fiedler haben mit Alica Boll diesen augenzwinkernden Abend entwickelt. In amüsanten Szenen nimmt das aus „Nachts in Bremen“ bekannte Ensemble typische Situationen an Bord aufs Korn.

Musikalische und kulinarische Leckerbissen sorgen dabei für gehörigen Wellengang. Es werden Songs aus Schlager, Swing und Pop gespielt. So sind unter anderem „Ein Schiff wird kommen“ und „Azzurro“ zu hören. Das „Kreuzfahrt-Dinnermusical“ feiert um 19 Uhr im Bremer Ratskeller, Am Markt. Reservierungen unter 0421/321676.