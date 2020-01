Die Wagenhalle ist eines der Gebäude, die auf dem Gelände des BSAG-Straßenbahndepots Neuem weichen müssen. (Roland Scheitz)

Kinder erobern die Sixdays

Der Sixdays-Samstag ist fest in Kinderhand: Dann kann der Nachwuchs zwischen 12 und 16 Uhr in der ÖVB-Arena neben den Radsportprofis auch auf Sternchen aus Fernsehen und Internet treffen. Vor Ort sind unter anderem Bastian Stein von „The Voice of Germany“ oder die Influencerin Nini Flash.

Demonstration am Dom

Amnesty International Bremen veranstaltet eine Demonstration und Mahnwache, um an die Folgen des Gefangenenlagers Guantanamo zu erinnern. Die Teilnehmer ziehen ab 11.45 Uhr von der Villa Ichon Richtung Marktplatz, um sich dann zwischen 12 und 13 Uhr zwischen Dom und Rathaus zu versammeln.

BSAG-Depot vor dem Abriss

Bevor die Bauarbeiten rund um das Straßenbahndepot der BSAG in Gröpelingen beginnen, wird dort noch einmal kräftig gefeiert. Ab 11 Uhr können sich alle Interessierten bei einem Fest von den Gebäuden und dem Gelände verabschieden.

Tipp des Tages: Liedermacher Marno Howald spielt in der Pusta-Stube

Marno Howald ist am Sonnabend, 11. Januar, 19 Uhr, zu Gast in der Pusta-Stube. Augenzwinkernd und polarisierend bringt der Bremer Liedermacher die Dinge musikalisch und textlich auf den Punkt und lässt sich dabei weder stilistisch noch inhaltlich dirigieren. Erst 2014 wagte er sich in einer kleinen Kneipe in Bremerhaven vor Publikum. Da beide Seiten, Künstler wie Publikum, daran Gefallen fanden, ging es weiter.

Marno Howald ist ein Musiker, der seine Songs mit seiner individuellen, authentischen und manchmal auch sarkastischen Handschrift skizziert. Er hat eine Vorliebe für Gedichte, spielt Gitarre und Mundharmonika. Der Eintritt ist frei, nach dem Konzert wird der Hut herumgereicht. Reservierungen sind möglich unter Telefon 27 43 32.

Samstag, 11. Januar, 19 Uhr, Pusta-Stube, Oberblockland 5