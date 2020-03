Bremerhaven von oben: Blick auf den Fischereihafen und Geestemünde. In der Seestadt soll mit dem Werftquartier ein großes Areal fit für die Zukunft gemacht werden. (Karsten Klama)

Zur Zukunft des Werftquartiers

In Bremerhaven wird mit dem Werftquartier ein komplettes Areal umgestaltet. Ziel ist, dass das Gebiet rund um die ehemalige Seebeckwerft im Fischereihafen zu einem lebendigen Quartier weiterentwickelt wird. Erste Ideen für einen städtebaulichen Rahmenplan gibt es bereits, sechs nationale und internationale Büros haben sich an dem Wettbewerb beteiligt – und präsentieren ihre Vorstellungen an diesem Samstag.

140 Teams „gründen“ Start-ups

Das Finale der Jacobs-Start-up-Competition steht an: Diesen Samstag stellen die Finalisten ihre Ideen auf dem Campus vor. 140 Teams aus der ganzen Welt haben sich bei dem Wettbewerb, der von Studierenden der Jacobs University in Eigenregie durchgeführt wird, beworben. Nun sind noch zehn Teams übrig. Die drei Siegerteams erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 4500 Euro.

Tipp des Tages: Auf den Spuren der Dire Straits

Die Brothers in Arms haben sich nicht von ungefähr nach dem großen Hit der Dire Straits benannt. Die vierköpfige Band aus Viernheim in Hessen covert die Songs der britischen Rockband, die vor allem durch Frontmann Mark Knopfler bekannt geworden ist. Die Brothers in Arms verstehen es, in ihren Shows nicht nur die Lieder der Briten, sondern auch deren Geist zu transportieren.

Für das Konzert im Meisenfrei ist daher ein zweistündiges Programm angesetzt, das die Zuhörer durch die knapp 20-jährige Geschichte der Dire Straits führen soll. Von „Down to the Waterline“ über „Sultans Of Swing“ und „Telegraph Road“ bis hin zu „Money For Nothing“ fehlt hier nichts, was Freunde von Knopfler und Co. glücklich machen dürfte.

Samstag, 14. März, 21 Uhr, Meisenfrei, Hankenstraße 18