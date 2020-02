Die Band Schrottgrenze rockt ab 21 Uhr das Kulturzentrum Lagerhaus. (CHANTAL WEBER)

Werder gegen Leipzig

Für den SV Werder Bremen steht das nächste Endspiel an. Um 15.30 Uhr geht es gegen RB Leipzig. Auf das Spiel haben sich die Werderaner in einem Kurzzeittrainingslager vorbereitet.

Ein Morgen für Obdachlose

Ein Frühstück, ein neuer Haarschnitt, eine warme Dusche oder ein Zahnarztbesuch – für viele Menschen, die kein Zuhause haben, ist all das keine Selbstverständlichkeit. Beim „Bremer Wohlfühlmorgen für Obdachlose“ stehen sie in der St.-Johannis-Schule nun im Mittelpunkt und werden von vielen Freiwilligen umsorgt.

Haus Seefahrt lädt zu Tisch

Am Tag nach der Schaffermahlzeit geht es mit dem sogenannten Prövenermahl im Seefahrtshof in Grohn weiter. Aufgetischt wird die gleiche Speisenfolge wie tags zuvor: Hühnersuppe, Stockfisch, Braunkohl, Kalbsbraten, Rigaer Butt, Käse, Früchte und Kaffee.

Indie-Band Schrottgrenze will „alles zerpflücken“

Die 1994 in Peine gegründete Indie-Band Schrottgrenze rockt im Lagerhaus und präsentiert hier auch ihr 2019 erschienenes Album „Alles zerpflücken“. Damit will die Band Fragen aufwerfen, dekonstruieren oder eben zerpflücken. Es werden Fragen nach kritischer Männlichkeit, Geschlechterrollen, Freiräumen, Rassismus und Antisemitismus gestellt. „Alles zerpflücken“ sei das bisher politischste und wütendste Album der Band, heißt es in den Marketing-Infos. Es haben Gäste mitgewirkt: Mit Elf und Dirk von der Hamburger Politpunkband „Slime“ verweisen „Schrottgrenze“ auf ihre musikalische Verwurzelung im Punk. Genre-übergreifend hat auch die Berliner Rapperin Sookee einen Part beigesteuert. Der Eintritt kostet 19 Euro an der Abendkasse. Die Show beginnt um 21 Uhr im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19.