Sport, Politik, Gedenken, Kultur

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird wichtig in Bremen am Samstag, 16. November 2019

Joerg Helge Wagner

Am Wochenende steht jede Menge an. Wer sich für Sport interessiert, kann beim Bremer HC in der Halle zuschauen; im Rathaus werden die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag eingeläutet; und die SPD zieht Bilanz.