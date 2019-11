Holly Golightly begeisterte schon mehrfach die Fans in der Lila Eule. (unbekannt)

Eine eigene kleine Welt

Nicht nur Horst Seehofer hat eine: Modelleisenbahnen sind beliebt, seit es sie gibt, bei kleinen wie bei großen Jungs. Auf der Messe Railhobby werden sie heute in Halle 6 ab 10 Uhr glücklich.

Von Afrika bis Asien

Live-Musik, Tanz, kulinarische Köstlichkeiten und viele Vorträge und Workshops: Im Überseemuseum kann man ab 13 Uhr die Eigenarten ferner Länder und Kontinente erkunden.

Mit Charme und Sixpack

Männer sind Frauensache – zumindest, wenn die Chippendales auf die Bühne kommen. Die gut gebauten Charmebolzen rocken ab 20 Uhr das Pier 2 mit ihrer „Let's misbehave!“-Show.

Holly Golightly singt in der Lila Eule

Die britische Sängerin und Songwriterin Holly Golightly präsentiert in der Lila Eule Folk und Soul. Als Freundin des Thee-Headcoats-Schlagzeugers Bruce Brand wurde Golightly einst bei einem Auftritt von der Band aufgefordert, spontan etwas zu singen. Das überzeugte Frontmann Billy Childish so sehr, dass er kurz darauf Thee Headcoatees mit Golightly als Sängerin ins Leben rief – das war 1991. Nach vier Jahren verließ Golightly die Band und veröffentlichte 1995 ihr Debütalbum „The Good Things“, in dem sie diverse Musikstile verband.

Seit 2007 tritt die Sängerin überwiegend zusammen mit Lawyer Dave als Duo Holly Golightly and the Brokeoffs auf. Die Musik hat sich hierbei stark in Richtung Folk verändert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Lila Eule, Bernhardstraße 10-11.