Ganz so kuschelig geht es nicht immer zu in Shakespeares "Das Wintermärchen". (SHAKESPEARE COMPANY)

Jazz bis Mitternacht

Das diesjährige MIBnight-Jazzfestival in der Schwankhalle strebt am Abend seinem Höhepunkt zu: Ab 20 Uhr geben sich Peter Ehwalds Double Trouble, das Niggli-Hug Duo, Fette Hupe und die Insomnia Brass Band die Ehre. MIB steht übrigens für Musiker-Initiative Bremen.

Hockey-Spiel um den Aufstieg

Die Hockey spielenden Herren des Club zur Vahr kämpfen heute in Kiel um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Unisporthalle Kiel.

Schlau werden in der Ferne

Ein Schuljahr in den USA verbringen? Oder lieber Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England, Work and Travel nach dem Abi in Neuseeland? Auf der Spezialmesse „Auf in die Welt“ werden ab 10 Uhr im Gymnasium Horn Fragen dazu beantwortet – und vielleicht Entscheidungen leichter gemacht.

Die Shakespeare Company feiert „Wintermärchen“-Premiere

Die Shakespeare Company feiert die Premiere von William Shakespeares „Das Wintermärchen“. Regisseurin Patricia Benecke präsentiert den Klassiker als märchenhaftes Theaterspiel, das losgelöst von realen, topografischen und historischen Verortungen ist. Aus heiterem Himmel bezichtigt König Leontes seine Frau Hermione der Untreue mit König Polilxenes von Böhmen. 20 Jahre später lebt Perdita als adoptierte Tochter von einfachen Schäfern in Böhmen. Mit dem Sohn von Polixenes verbindet sie eine heimliche Liebe, die allerdings nicht lange geheim bleibt. So tragisch und düster wie das Stück beginnt, so hoffnungsvoll und komödiantisch entwickelt es sich nach dem Zeitsprung im zweiten Teil. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt15 Euro. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26.