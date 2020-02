Felix Kroos ist gern gesehener Gast im Weserstadion. Vor seinem Wechsel zu Union Berlin 2016 spielte er für den SV Werder Bremen. (Annegret Hilse/dpa)

Union kommt ins Weserstadion

Ende der englischen Wochen für den SV Werder Bremen: Um 15.30 Uhr ist Anpfiff im Weserstadion. Gegen Union Berlin müssen die Werderaner nun zeigen, dass ihre gute Leistung im Pokal gegen Dortmund nicht nur ein Ausrutscher nach oben gewesen ist.

Demo für höheres Gehalt

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-­Gaststätten ruft ihre Mitglieder, die in der Systemgastronomie tätig sind, zum Protest auf. Um 12 Uhr kommen die Beschäftigten von McDonald‘s, Burger King und Co. in der Sögestraße zusammen, um für mehr Lohn zu demonstrieren.

Festival des kleinen Formats

Im Theaterkontor läuft noch an diesem Samstag das Miniaturen-Festival, eine Veranstaltung, die das kleine Format in den Mittelpunkt stellt: vom Tanz über Theater und Musik bis hin zur Installation. Los geht es um 18 Uhr.

Tipp des Tages: Gregor Gysi erzählt aus seinem Leben

Gregor Gysi erzählt und rezitiert in der „Glocke“ aus seiner Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ und stellt sich den Fragen von Moderator Hans-Dieter Schütt. Gysis Autobiografie ist ein Geschichts- und Geschichtenbuch, das die Erschütterungen und Extreme, die Entwürfe und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts auf sehr persönliche Weise widerspiegelt.

Der Rechtsanwalt, Politiker, Autor und Moderator ist eine der zentralen Persönlichkeiten der PDS und der Partei Die Linke. Nach dem Mauerfall wirkte er prägend auf das politische Geschehen in der Bundesrepublik.

Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, Konzerthaus Glocke, Domsheide 4