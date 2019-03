In Halle 7 treten am Wochenende die Tänzer der Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen gegen die Konkurrenz an. (VOLKER HEY)

Jusos läuten Wahlkampf ein

Die Jusos Bremen starten auf ihrer Landesmitgliederversammlung in ihren Bürgerschafts- und Europawahlkampf. Reden halten unter anderem Bürgermeister Carsten Sieling und der Europaabgeordnete Joachim Schuster.

Für die Zeit nach dem Abi

„Horizon – Das Event für Orientierung nach dem Abi“ kommt an diesem Wochenende in die Messe Bremen. Hochschulen, Firmen und Institutionen erwarten Schüler, Studierende und junge Berufstätige, um sie zu beraten.

Deutschlands beste Tänzer

Der Grün-Gold-Club richtet das Bremer Formations-Wochenende aus. In Halle 7 tanzen am Abend die Latein-Formationen der Ersten Bundesliga. Kombiniert ist die Veranstaltung mit der Deutschen Meisterschaft S-Latein. Los geht es um 15 Uhr mit der Regionalliga Nord.

Kopf des Tages: Alfred Prey

Auch wenn es für den ganz großen Sprung ins Viertelfinale nicht gereicht hat, war die Eishockey-Saison für die Fischtown Pinguins ein großer Erfolg. Kein Wunder, dass Macher Alfred Prey seine Spieler an diesem Sonnabend mit einer großen Saisonabschlussparty in den Urlaub schickt. Ab 14 Uhr zeigen sich die Spieler und Verantwortlichen auf der Plaza des Mediterraneos in Bremerhaven den Fans. „Sie haben uns großartig unterstützt, dafür wollen wir uns bedanken“, sagt Prey.

Tipp des Tages: Eiskalter Arbeitsplatz – vom Alltag der Forscher in der Antarktis

Bei der Wissensreise „Eiskalter Arbeitsplatz“ geht es im Überseemuseum am 16. März um 15 Uhr auf eine Reise zur Neumayer-Station III, der deutschen Forschungsstation in der Antarktis. Wie so ein Forscheralltag im Eis aussieht, welche Kleidung nötig ist, um nicht zu frieren und wie das Essen zur Forschungsstation kommt, berichtet Christine Wesche vom Alfred-Wegener-Institut. Der Vortrag gehört zum Rahmenprogramms der noch bis zum 28. April laufenden Sonderausstellung „Antarctica“, Er richtet sich an Kinder von sieben bis zwölf Jahren und kostet für Kinder zwei Euro, für Erwachsene 2,50 Euro. Anmeldungen per E-Mail an anmeldung@uebersee-museum.de oder unter Telefon 16 03 81 71. Sonnabend, 16. März, 15 Uhr, Überseemuseum, Bahnhofsplatz 13