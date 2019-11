In Mecklenburg-Vorpommern bekam der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Dienstag Unterstützung von Innenminister Lorenz Caffier (CDU), in Bremen startet die Sammlung an diesem Sonnabend unter anderem mit Hilfe von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). (dpa/Bernd Wüstneck)

Preis für Segel-Leistungen

Im Rathaus feiert die Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen ihren Hochseeseglerabend. Während der Veranstaltung werden acht Preise verliehen, darunter der „Goldene Kompass“, der 1937 erstmalig vergeben wurde und damit nach eigenen Angaben die älteste deutsche Auszeichnung für seglerische Leistungen auf offener See ist.

Werder gegen Freiburg

Nach dem Pokalspiel am Mittwoch steht für den SV Werder Bremen das nächste Heimspiel an: Ab 15.30 Uhr geht es gegen Freiburg um die nächsten Bundesligapunkte.

Volksbund startet Sammlung

Tipp des Tages: Musikalischer Jahrmarkt der Zukunft

Die Psychedelic-Rock-Band „Psychedelic Porn Crumpets“ (Foto) aus Perth an der Westküste Australiens gibt ein Konzert im Tower. Die vier Musiker waren in den vergangenen Jahren mit ihren beiden Alben „High Visceral, Part 1“ und „Part 2“ international auf Tour. Jetzt sind sie mit ihrem neuen Album „And Now For The Whatchamacallit“ unterwegs. Die Stücke sollen einen sehr mächtigen Sound haben, voller Geräusche und Töne, Akkorde und Klänge, Krach und Melodien. Ursprünglich wollte „Psychedelic Porn Crumpets“ musikalisch einen Jahrmarkt der 30er-Jahre in die Zukunft versetzen. Diese Idee wurde um Eindrücke von ihren Touren ergänzt. Sonnabend, 2. November, um 20 Uhr im Tower, Herdentorsteinweg 7