In der Kunsthalle läuft derzeit die Ikonen-Ausstellung. (Christina Kuhaupt)

Letzte Erledigungen

Das letzte Wochenende des Jahres bricht an. Zeit, noch einmal letzte Erledigungen zu machen, bevor das neue Jahrzehnt beginnt. Sonnabend und Montag sind die einzig verbliebenen Tage im Jahr 2019 mit normalen Öffnungszeiten.

Zeit für Museen und Konzerte

Die Zeit zwischen den Jahren ist die klassische Zeit für Kultur: Ausstellungen locken an diesem Sonnabend in Galerien und Museen, im Theater werden Klassiker wie Dracula aufgeführt, und am Abend darf bei Konzerten und Partys gefeiert werden. Mehr Infos unter termine.weser-kurier.de

Tipp des Tages: Deutschlands bekannteste Ska-Band

Die Ska-Band The Busters kommt bei ihrer „One for All“-Tour 2019 in den Schlachthof. „One for All“ ist laut Ankündigung auch das Credo der Musiker, die Nationalismus, Rassismus und anderen zerstörerischen Strömungen den Saft abdrehen und stattdessen das Miteinander feiern möchten. Die elf Bandmitglieder kommen aus Frankreich, Indien, Ägypten, der Türkei und Deutschland. Mit im Gepäck haben sie ihr neues Studioalbum „The Busters“, dessen Bandbreite von punkig bis urban reichen soll. The Busters haben schon viele Touren in ganz Europa und Übersee unternommen, darunter in den USA, Kanada, Japan, Venezuela, Mexiko und Kolumbien. Sie zählen zu den bekanntesten deutschen Ska-Bands. Sonnabend, 28. Dezember, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51