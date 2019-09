Eine Mahnwache soll an die umstrittene Rolle des Bremer Kaufmanns Adolf Lüteritz erinnern und dafür werben die Straße umzubenennen. (Petra Stubbe)

Mahnwache für neuen Straßennamen

Eine Straße sorgt für Ärger: Schüler der Gesamtschule Bremen-Mitte und der Oberstufe am Leibnizplatz veranstalten eine Mahnwache in der Lüderitzstraße in Schwachhausen. Damit wollen sie nach eigenen Angaben an die Rolle des Bremer Kaufmanns Adolf Lüderitz im 19. Jahrhundert im heutigen Namibia erinnern und sich für eine Umbenennung in Samuel-Mahereo-Straße einsetzen.

Mehr Macht für Frauen

Im Willehad-Saal an der Domsheide gibt es ab 16 Uhr eine Diskussion darüber, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen.

Oberneuland feiert den Kürbis

Die Oberneulander Kürbiswette steuert auf ihr Finale zu: An diesem Sonnabend können die Teilnehmer der Wette ihre Riesenkürbisse in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr vor dem Gemeindehaus der Kirchengemeinde Oberneuland wiegen lassen. Dem Kürbiskönig oder der Kürbiskönigin winken ein Pokal. Prämiert wird auch die größte und schönste Sonnenblume sowie die Pflanze mit dem größten Durchmesser.

Kopf des Tages: Solveig Schneider

Die Musikwissenschaftlerin Solveig Schneider ist Konzertplanerin und Dramaturgin. Nach Stationen bei der Kammerakademie in Potsdam und dem Deutschen Kammerorchester in Berlin, lebt Schneider nun in Bremen als freie Autorin und arbeitet als Dramaturgin für das Bremer Barockorchester. An diesem Sonnabend hält sie im Haus der Wissenschaft einen Vortrag zu „An­to­nio Vi­val­di und sein Ein­fluss auf die eu­ro­päi­schen Kom­po­nis­ten des 18. Jahr­hun­derts“. Der Eintritt ist frei, der Platz allerdings auf 195 Personen beschränkt.

Wasserturm-Festival mit Darién Geep, Nosoyo und Ripe and Ruin

Die Initiative Viva con Agua Bremen lädt gemeinsam mit dem Tower Musikclub nach einigen Jahren Pause erneut zum Wasserturm-Festival. Mit von der Partie sind Darién Geep (Foto), Abramowicz, Ripe and Ruin, Nosoyo und Neufundland. Im Anschluss an die letzte Band werden die Bremer DJs Sami Richter und Rod Munch auflegen. In den Pausen erwartet die Besucher ein Unterhaltungsprogramm; diverse Gewinne locken. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwischen zehn und 15 Euro. Der Erlös des Abends ist für Projekte des Hamburger Vereins Viva con Agua de Sankt Pauli bestimmt, der sich seit 13 Jahren in Kooperation mit der Welthungerhilfe für Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte einsetzt. Sonnabend, 28. September, Einlass 18.30 Uhr, Tower Musikclub, Herdentorsteinweg 7a