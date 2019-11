Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur

Das wird wichtig in Bremen am Sonnabend, 30. November

Maren Beneke

Während die Landjugenden die ÖVB-Arena am Abend in eine Partymeile verwandeln, dreht sich in Halle 6 alles um Karrierechancen. Die Grünen wählen unterdessen ihre neuen Landessprecher - das wird wichtig.