Sport und Kultur

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird wichtig in Bremen am Sonnabend, 4. Januar 2020

Maren Beneke

Im Weserpark tritt ein Ex-Weltmeister im Darts-Cup an, in Zwickau kämpfen die Handballerinnen gegen den Abstieg und im Metropol-Theater geht es schwungvoll zu. Das wird wichtig an diesem Sonnabend.