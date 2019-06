Läufer David De Vleeschouwer wird am Ziel empfangen: Mitte Mai gab es die ersten Testläufe für den Parkrun am Unisee. (Christina Kuhaupt)

La Strada in Vegesack

Bevor sich am kommenden Wochenende die Bremer City in ein Kleinkunstfestival verwandelt, macht La Strada in diesem Jahr auch im Bremer Norden Halt: Zwischen 14 und 19.15 Uhr bespielen die Künstlerinnen und Künstler diesen Sonnabend die maritime Meile in Vegesack zwischen „Schlepper Regina“ und „Schulschiff Deutschland“.

Künstliche Intelligenz auf See

An der Liegestelle „Tiefer 2“ macht bis Mittwoch die „MS Wissenschaft“ Halt. Auf dem Binnenfrachtschiff gibt es eine Mitmach-Ausstellung zu Künstlicher Intelligenz, der Eintritt ist frei.

Lang- oder Kurzstreckenlauf

Gleich zwei Laufveranstaltungen gibt es an diesem Sonnabend: Den Megamarsch, der auf 50 Kilometern durch Bremen führt, und der Parkrun, eine Fünf-Kilometer-Strecke am Unisee.

Kopf des Tages: Sebastian Fraune

Mit der Idee eines Parkruns wurde Sebastian Fraune erstmals während seines Studiums in England konfrontiert. Dort liefen an jedem Sonnabendmorgen ein paar Sportler fünf Kilometer durch einen Park mitten in der Stadt. Fraune fand das erst schräg, war aber nach der ersten Teilnahme begeistert von dem entspannten Lauf. An diesem Sonnabend gibt es den Parkrun erstmals auch in Bremen. Start ist –wie überall auf der Welt – um 9 Uhr am Unisee.

Tipp des Tages: Gruseliger Puppenspaß mit Dracula

Das Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ lädt zum Gruselspaß mit dem beliebtesten Blutsauger aller Zeiten: Dracula. Schauspieler Leo Mosler und Regisseur Philip Stemann entführen das Publikum auf die abenteuerliche Reise nach Transsilvanien, hinein in gruselige und bizarre Welten auf den Spuren des mutigen Jonathan Harkers und der berühmten Gestalt des Grafen Dracula. Im düsteren Ambiente und bei schaurig schönen Klängen der Live-Musik kommen Vampirfans auf ihre Kosten. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Sonnabend, 8. Juni, 20 Uhr, Figurentheater „Mensch, Puppe!“, Schildstraße 21