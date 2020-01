Ein Kreuz zeichnet sich vor den vom französischen Maler Alfred Manessier entworfenen Glasfenstern der Kirche Unser Lieben Frauen ab. Die historische Stadtkirche wird 1000 Jahre alt. Nach dem Bremer St. Petri Dom ist die alte Rats- und Marktkirche der älteste Kirchenbau Bremens. (Sina Schuldt/dpa)

1000 Jahre Unser Lieben Frauen

Die alte Dame feiert: Um 10.30 Uhr wird das Jubiläumsjahr zu 1000 Jahre Unser Lieben Frauen mit der vierten Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach eröffnet.

Gottesdienst mit Jürgen Trittin

Beim Pop-Gottesdienst in der Stadtkirche Vegesack wird an diesem Sonntag ein prominenter Gast erwartet: Grünen-Politiker Jürgen Trittin hält in der Veranstaltung ab 10.30 Uhr eine Ansprache unter dem Titel „Vorsätze für das neue Jahrzehnt – vom Wir und vom Wollen“.

Empfang in Gröpelingen

In Gröpelingen wird der traditionelle Neujahrsempfang im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen – kurz Na’ – veranstaltet. Ehrengast ist in diesem Jahr Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Los geht es um 11 Uhr.

Tipp des Tages: Freche Zunge, mutiges Herz

Das rothaarige Mädchen Zora lebt mit ihrer Bande auf einer alten Burgruine. Die Kinder schlagen sich mit Streichen und kleinen Diebstählen bei reichen Leuten durch, immer auf der Flucht vor der Polizei. Doch einen erwachsenen Verbündeten haben sie, den alten Fischer Gorian, auf dessen Bucht es die profitgierige Fischfanggesellschaft abgesehen hat. Für den Jungen Branko Babitsch ist Zora mit ihren Freunden die Rettung. Seit dem Tod seiner Mutter steht er alleine da, niemand will ihm ein neues Zuhause geben. Er gerät auf die schiefe Bahn und wird wegen Diebstahls eingesperrt. Zora befreit ihn und nimmt ihn in ihre Bande auf. Schaffen sie es, gemeinsam den Kampf für eine gerechtere Welt zu gewinnen? John von Düffel hat ein abenteuerliches Stück über bedingungslose Solidarität unter widrigsten Bedingungen und auch ein bisschen über die erste Liebe inszeniert. Theater Bremen, Goetheplatz 1-3, 10 Uhr