Der Grün-Gold-Club Bremen tritt beim Formationswochenende an. Im Dezember wurde die A-Mannschaft Weltmeister. (Grün-Gold-Club Bremen)

Tanzliga-Turniere in Halle 7

Beim Formationswochenende in Halle 7 stehen am Sonntag zwei Turniere an: die Regionalliga Nord Latein mit Beginn um 13.30 Uhr und die Zweite Bundesliga Latein, die um 16.30 Uhr startet. Natürlich tritt auch der Grün-Gold-Club an.

Pinguins spielen auswärts

Die Fischtown Pinguins sind beim EHC Red Bull München zu Gast. Beim letzten Aufeinandertreffen im Januar verloren die Bremerhavener gegen die derzeit Tabellenersten. Damals riss eine Serie: Zuvor hatten die Pinguins acht Heimsiege in Folge gefeiert.

Ein besonderer Gottesdienst

Ein Gottesdienst mit Essen, Getränken und Gesprächen – das ist das Konzept der „Martins Mahlzeit“ der St.-Martini-Gemeinde Lesum. Los geht der etwas andere Gottesdienst in der Hindenburgstraße 30 unter dem Motto „Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne“ um 19 Uhr.

Tipp des Tages: Pianist mit Charme und Witz

Michael Kaeshammer vereint gleich drei Talente nahezu gleichrangig: Er ist Pianovirtuose und Meister verschiedener musikalischer Genres, er ist herausragender Sänger, Songwriter sowie Komponist und obendrein ist er ein beeindruckender Performer. Im Stil des Jazz‘, Blues‘ und Boogie-Woogies begeistert der mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnete Künstler sein internationales Publikum. Auf seiner Tour bringt Kaeshammer niemand geringeren mit als New-Orleans-Star-Drummer Johnny Vidacovich.

Mit Witz, Charme und lockeren Anekdoten gelingt es Michael Kaeshammer nicht nur das Publikum für sich zu gewinnen, sondern auch mit seiner authentischen Art den Spaß an der Musik zu vermitteln. Live sollte man sich dies nicht entgehen lassen, denn die Bühne ist Michael Kaeshammers wahres Zuhause. Der Abend verspricht ein Highlight für jedermann zu werden.

Kito, Vegesacker Hafenstr. 30, Vegesack, 20 Uhr