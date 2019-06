Bahadir Kilickeser ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Türkspor. (Maximilian von Lachner)

Festivals und Feste

Das internationale Straßenkünstlerfestival La Strada, das Wallfest mit einem Faltrad- und Klappradrennen sowie eine Freizeitmeile in der Lloyd-Passage und der Kajenmarkt locken in die City. Außerdem öffnen die Geschäfte in der Innenstadt, am Wall und im Viertel von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für Shopping-Begeisterte.

Tag der Sicherheit

Rettungsprofis geben von 11 bis 17 Uhr beim Tag der Sicherheit rund um das Klinikum Links der Weser einen Einblick in ihre Arbeit. Wie in den vergangenen Jahren können auch Starts und Landungen der beiden Rettungshubschrauber beobachtet werden.

Laufräder werden getestet

Der Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen präsentiert spezielle Laufräder, die auch für Menschen mit Sehbehinderungen geeignet sein sollen. Sie werden vor Ort getestet.

Tipp des Tages

Seit 2008 hat er in jedem Jahr stattgefunden und so ist der Kulturspaziergang Schwachhausen im Stadtteil bereits eine beliebte Tradition. Organisiert wird dieser Tag der offenen Ateliers vom Kulturkataster, einem seit 13 Jahren bestehenden losen Netzwerk von Kulturschaffenden im Stadtteil. Die eigentlichen Veranstalter aber sind die über 35 Künstlerinnen und Künstler, die an 21 Orten in Schwachhausen ihre Werke einem interessierten Publikum präsentieren.

Sie öffnen dafür ihre privaten Räumlichkeiten, die Außenstehenden sonst zumeist verschlossen bleiben. Der Programmflyer mit einer Übersicht über die Veranstaltungen inklusive Stadtplan liegt in vielen Geschäften aus, kann aber auch unter www.kulturkataster.de/ks heruntergeladen werden.

Stadtteil Schwachhausen, Bremen, 11 bis 17 Uhr

Kopf des Tages

Dieser Sonntag ist für Bahadir Kilickeser ein besonderer Tag: Der 40-Jährige feiert als Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Türkspor den Aufstieg in die Landesliga. Keine echte Überraschung mehr, in dieser Saison setzten sich die Nordbremer schon am dritten Spieltag an die Tabellenspitze und gaben sie nicht mehr her. Der Aufstieg in die Landesliga stand also frühzeitig fest. Kilickeser ist seit Dezember 2017 beim SV Türkspor, es ist seine zweite Trainerstation, vorher war er für DJK Germania Blumenthal tätig. Als Torhüter lief er für verschiedene Bremer Vereine auf.