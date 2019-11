Im vergangenen Jahr ist der Deutsche Karikaturenpreis im Theater am Goetheplatz verliehen worden. (Shirin Abedi)

Ausgezeichnete Karikaturen

In Dresden wird der Deutsche Karikaturenpreis vergeben. Was Bremen damit zu tun hat? Die Auszeichnung wird vom WESER-KURIER und der „Sächsischen Zeitung“ verliehen, und unter den bisherigen Preisträgern finden sich viele Karikaturisten, deren Arbeiten immer wieder auch im WESER-KURIER zu sehen sind.

Gedenken in Osterholz

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag wird in der Kapelle auf dem Osterholzer Friedhof veranstaltet. Ab 15 Uhr werden dort auch Kränze an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt niedergelegt.

Bremer Fußballer treten an

Die Bundesliga setzt aus, aber natürlich gibt es an diesem Sonntag Fußball zu sehen: In der Bremen-Liga trifft unter anderem der SC Borgfeld auf den Blumenthaler SV und ESC Geestemünde tritt gegen den Bremer SV an.

Tipp des Tages: Lisa Feller „kommt jetzt öfter“

Lisa Feller ist überall ein gern gesehener Gast – ob im Fernsehen, auf der Bühne oder in den sozialen Medien. Genau deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Komödiantin selbstbewusst in ihrem neuen Soloprogramm verspricht: „Ich komm’ jetzt öfter!“ Gut gelaunt, lustig und ohne großes Geschrei bleibt sie

dabei ihrem Erfolgsrezept treu und vergisst vor allem nicht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das ist sicherlich interessant für jeden, der wissen möchte, wie das eine berufstätige „Supermom“ hinbekommt.

Die Frage ist nur – wie oft darf eine Mutter denn etwas für sich tun, ohne als egoistische Rabenmutter dazustehen? Und wenn eine attraktive Entertainerin behauptet „Ich komm‘ jetzt öfter!“ drängt sich geradezu die nächste Frage auf: Gilt das auch für‘s Überleben im erotischen Alltagsdschungel?

Fritz, Herdentorsteinweg 39, Bremen, 20 Uhr