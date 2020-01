Das kann heiter werden: Dieses Sextett muss auf einer eingeschneiten Berghütte miteinander auskommen - Schwiegeralarm! (STEPHAN DREWIANKA)

Ex-Piratin bei den Grünen

Das passt ganz gut zusammen: Marina Weisband, die prominenteste Ex-Piratin der Republik, spricht im Kriminaltheater zum politischen Jahresauftakt der Bremer Grünen. Thema: „Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren“.

Gemeinsames Friedensgebet

Um 16 Uhr versammeln sich Vertreter von Aleviten, Bahai, Buddhisten, Christen, Hindus, Moslems, Juden und Yesiden im Rathaus, um in einem weltanschaulich neutralen, aber öffentlichen Rahmen für den Frieden zu beten.

Das Jahr der Ratte beginnt

Jeder sechste Mensch ist Chinese, natürlich gibt es auch in Bremen welche, die ihr Neujahrsfest feiern: Das Jahr der Ratte beginnt. Das Übersee-Museum widmet dem Ereignis den ganzen Tag, inklusive abendlichem Feuerwerk.

Launige Musicalkomödie mit Folkore-Flair

Adi ist seit einem Jahr glücklich mit Hermine zusammen. Jetzt soll er endlich ihre Eltern, den konservativen Wurstfabrikanten Hermann Mettmann und Gattin Wilma, kennenlernen. Zu diesem Anlass hat der Schwiegervater in spe zu einem luxuriösen Wochenende in die Alpen geladen. Adi möchte hier unbedingt einen guten Eindruck machen und will nichts dem Zufall überlassen. Doch das Luxus-Chalet entpuppt sich als Bruchbude, die Reservierung ist verloren gegangen, und Mettmann selbst ist die schlechte Laune in Person. Als überraschend auch noch Adis Eltern auftauchen, bricht Chaos aus.

Dann wird die Pension durch eine Lawine von der Außenwelt abgeschnitten . . . „Schwiegeralarm – Urlaub mit den Schwiegereltern“ ist eine Musicalkomödie mit Funk- und Disco-Hits sowie einem Hauch von folkloristischen Alpenflair. Im Packhaustheater im Schnoor, Wüstestätte 11, gibt es zwwei Vorstellungeen um 15 und 18 Uhr.