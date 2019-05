Der Logger-Flohmarkt in Vegesack ist für Besucher zweimal im Jahr geöffnet. (Christian Kosak)

Stöbern an der Weser

Zweimal im Jahr verwandelt sich die Weserpromenade in Vegesack in den Logger-Flohmarkt. Angeboten werden dort von 8 bis 15 Uhr Antiquitäten und Trödel von Privatpersonen.

Geburtstagsfeier im Sendesaal

Der Sendesaal, Bürgermeister-Spitta-Allee 45, feiert von 11 bis 18 Uhr seinen zehnten Geburtstag als unabhängige Spielstätte für Musik mit einem Tag der offenen Tür. Zum kostenlosen ­Programm gehören unter anderem ­Kurzkonzerte und Führungen

Sammlerbörse für Werderfans

Im Ostkurvensaal des Weserstadions können Fans von 10 bis 15 Uhr bei der Fußball-Sammler-Börse ihre Werderartikel tauschen.

Kopf des Tages

Er ist die Interimslösung des deutschen Fußballs: Rainer Koch führt zum zweiten Mal übergangsweise den Deutschen Fußball-­Bund, bis im September der Nachfolger von Reinhard Grindel gewählt wird. Koch ist seit 15 Jahren Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes und im Zivilberuf Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München. An diesem Sonntag spricht er das Grußwort beim Verbandstag des Bremer Fußball-Verbandes.

Tipp des Tages

Als Urbayer begegnet Simon Pearce Rassismus mit sehr viel Humor und spricht auf der Bühne über fremde Hände in seinen Haaren, Polizeikontrollen und sein Leben als Schwarzer. Er übt in seinem Programm „Pearce on Earth“ Gesellschaftskritik, ohne den erhobenen Zeigefinger, aber dafür charmant-sympathisch, augenzwinkernd und mit viel Ironie. Gegen Engstirnigkeit, Rassismus und überkorrekte Befangenheit hilft manchmal eben nur eine ordentliche Portion Humor! (Kulturhaus Alter Schützenhof (KASCH), Bergstr. 2, Achim, 19 Uhr)