Gemeinsames Singen: Im Fußballstadion des Bremer SV am Panzenberg in Walle werden Weihnachtslieder geschmettert. (Frank Thomas Koch)

Ehrung für Schoah-Überlebende

Etwa 70 Holocaust-Überlebende werden zum jüdischen Lichterfest Chanukka in Bremen erwartet und sollen von der Jewish Claims Conference geehrt werden. Die Feier ist Teil der Internationalen Nacht der Überlebenden.

Weihnachtslieder im Stadion

Ab 18 Uhr werden im Fußballstadion des Bremer SV am Panzenberg in Walle Weihnachtslieder geschmettert – von Fans und anderen Freunden des Gesangs. Zum ersten Singen im Stadion kamen 2018 mehr als 2500 Menschen.

Night of the Proms

Brückenschlag von Klassik zu Pop: Die Night of the Proms ist in der ÖVB-Arena zu Gast. Ab 18 Uhr begleitet das Antwerp Philharmonic Orchestra bekannte Popstars wie Leslie Clio, John Miles und Alan Parsons.

Ein letztes Mal über den Weihnachtsmarkt

Auch wenn dieses Jahr kein Schnee liegt und es im Dezember teilweise Temperaturen von 14 Grad tagsüber gab, reizt dennoch ein Gang über einen Weihnachtsmarkt – schließlich ist dennoch Winter. Viele dieser Märkte haben am letzten Adventswochenende noch geöffnet und freuen sich über vergnügte Besucher. Das Worpsweder Budendorf auf dem Dorfplatz an der Bergstraße ist gemütlich und bietet jede Menge Baumschmuck sowie andere Kunsthandwerke.

Der historische Weihnachtsmarkt Wildeshausen ist um die Alexanderkirche drapiert. Er hat am Sonntag sogar bis 23 Uhr geöffnet. Dort ist deftige Küche angesagt. Auch Dekoratives wird noch angeboten. Schön wären jetzt noch Temperaturen unter Null Grad, damit Met, Glühwein, Eierpunsch und Feuerzangenbowle richtig schmecken und ihren wärmenden Zweck erfüllen.