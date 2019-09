Mit teils sehr fantasievoller Trainingskleidung treten die Teams im Drachenboot-Cup gegeneinander an. Hier zu sehen: das Team Happy Harlekin. (Karsten Klama)

Laufen für den guten Zweck

Um 10 Uhr startet der Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ am Marcusbrunnen im Bürgerpark. Der Erlös kommt wohnortnahen Sport- und Bewegungsangeboten für krebskranke Menschen zugute.

Im Ausland lernen

Bei der Auf-in-die-Welt-Messe können sich Interessierte zwischen 10 und 16 Uhr im Gymnasium an der Hamburger Straße über das Thema Schüleraustausch informieren.

Rennen der Drachenboote

Beim Drachenboot-Cup treten gut 30 Teams im Wettstreit auf der Weser gegeneinander an. Angefeuert werden sie im großen Finale ab 15 Uhr von zahlreichen Schaulustigen an der Schlachte. Der Drachenboot-Cup ist Teil der Maritimen Woche, die an diesem Sonntag zu Ende geht.

Kopf des Tages: Timo Boll

Er ist auch mit 38 noch einer der besten und sowieso der bekannteste Tischtennis-­Spieler Deutschlands. An diesem Sonntag wird der einstige Weltranglisten-Erste Timo Boll in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle in Bremen erwartet (15 Uhr). Werder mit Vizeweltmeister Mattias Falck empfängt im Pokal Bolls Borussia Düsseldorf.

Tipp des Tages: Verrückte Welt der Mode

In seinem neuen Soloprogramm begibt sich Shootingstar Benni Stark dahin, wo es weh tut: Die ehemalige Wirkungsstätte seines Schaffens – die Verkaufsfläche eines großen Modehauses. Als ehemaliger Herrenausstatter hat er gelernt, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören – auch beim Anzugkauf. „#kleider. lachen. leute.“ ist eine Reise durch die irren Facetten des täglichen Shoppens zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Alt, zwischen Kompetenz und Sprachbarrieren. Fritz, Herdentorsteinweg 39, Bremen, 19.30 Uhr