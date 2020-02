"Ikarus.Ikone" heißt das inklusive Tanzprojekt im Theater Bremen. (Hans-G. Mekelburg)

Fernweh an der Rennbahn

An einem neuen Ort veranstaltet der Seereisen-Spezialist Reisetreff bereits zum zehnten Mal die Kreuzfahrten-Messe Cruise Days: ab 10 Uhr im Atlantic Hotel an der Galopprennbahn. Zehn große internationale Veranstalter präsentieren ihre Angebote.

Pinguine auf fremdem Eis

Bremerhavens sportliche Vorzeigetruppe, die Eishockey-Mannschaft Fischtown Pinguins, muss in Iserlohn aufs Eis. Das Team dort heißt Roosters (Hähne) und ist 13. in der Tabelle, die Nordsee-Pinguine (nicht verwechseln mit denen aus Krefeld!) sind Sechste.

Second Hand für die Lütten

Inzwischen zu klein, gebraucht, aber zum wegwerfen viel zu schade? Ob Kindermode oder Spielzeug, auf dem Second-Hand-Markt Piccolino wird ab 11 Uhr im Messe Centrum an der Findorff-Straße nahezu alles angeboten, was man für die lieben Kleinen braucht.

Ikarus.Ikone – Tanz für die Freiheit

75 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am diesjährigen Community Dance Projekt von De Loopers-Dance2gether teilgenommen, für das die Ausstellung „Ikonen. Was wir Menschen anbeten“ in der Kunsthalle die motivischen Bezugspunkte bot. Fast fünf Monate lang haben sie unter der Leitung von Wilfried van Poppel und Amaya Lubeigt eine Choreografie einstudiert, in deren Mittelpunkt das Thema „Freiheit“ steht. Begleitet wird die Aufführung passend zum Beethovenjahr 2020 von Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie sowie Auszügen aus „Rewriting Beethoven‘s Seventh Symphonie“ von Michael Gordon. Im zweiten Teil des Abends präsentieren fünf Tanzstudentinnen der Contemporary Dance School Hamburg die Choreografie „Thuli“ von Anand Dhanakoti, eine Hommage an die Schönheit des Frauwerdens und -seins, aber auch eine Anklage gegen die weltweite Gewalt an Frauen. Die Aufführung im Theater am Goetheplatz beginnt um 19 Uhr.