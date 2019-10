Die Lesumbrücke wird in Fahrtrichtung Bremerhaven an diesem Sonntag voll gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. (Christian Kosak)

A 27 wird gesperrt

Die Lesumbrücke der Autobahn 27 wird in Fahrtrichtung Bremerhaven an diesem Sonntag komplett gesperrt. Die Sperrung gilt von 7 bis 20 Uhr. In dieser Zeit sollen Schäden auf der Fahrbahn ausgebessert werden.

Heimspiel für Sarah Connor

Sarah Connor macht mit ihrem zweiten deutschsprachigen Album „Herz Kraft Werke“ Station in der ÖVB-Arena.

Pinguins auf Auswärtsfahrt

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven müssen ab 19 Uhr auswärts ran: Sie spielen gegen den Tabellenneunten, die Kölner Haie. Die Pinguins rangieren in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga derzeit auf Platz fünf.

Tipp des Tages: 10 Jahre „Handgemachtes“ in Delmenhorst

Das historische Gelände der alten Nordwolle-Fabrik bietet den passenden Rahmen für die Handmade-Messe an diesem Wochenende. Etwa 80 Aussteller verkaufen im ehemaligen Turbinenhaus und in der Nadelsetzerei Kreatives und Ausgefallenes aus verschiedensten Materialien an. Viele Künstler bieten außerdem direkt am Stand oder auf besonderen Aktionsflächen Workshops und Kurse für Interessierte an. Unter anderem werden das Nähen einer Jeans-Clutch, die Arbeit mit finnischen Papiergarnen oder das Bedrucken von Textilien und Papier demonstriert. Wer abgesehen davon noch etwas über die frühere Fabrikanlage erfahren möchte, wählt als Weg zwischen den beiden Räumlichkeiten am besten einen Museumsrundgang, der im Eintrittspreis von 5 Euro enthalten ist. Nordwolle Delmenhorst, Am Turbinenhaus 10-12, 10 bis 17 Uhr