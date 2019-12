Gesellschaft, Kultur und Sport

Das wird wichtig in Bremen am Sonntag, 29. Dezember 2019

Maren Beneke

Sportlich geht es zu am Sonntag: Nach einer bisher guten Saison müssen am Abend die Eisbären gegen Kirchheim ran. Klassische Töne werden in der Glocke angeschlagen, rockig wird es dagegen im Lagerhaus.