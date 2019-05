Politik, Bildung, Freizeit

Das wird wichtig in Bremen am Sonntag, 5. Mai 2019

Maren Beneke

Die Flohmarktfreiluftsaison startet, in der Innenstadt geht es europäisch zu und in Habenhausen wird über Bildungs- und Wissenschaftspolitik diskutiert - das wird an diesem Sonntag wichtig in Bremen.