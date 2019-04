Am Mittwoch netzte Werder im DFB-Pokal gegen Schalke gleich zwei Mal ein. Am Sonntag hoffen die Bremer auf ein ähnliches Ergebnis in Mönchengladbach. (Bernd Thissen/dpa)

Demo gegen Bau der A 281

Die Vereinigung der Bürgerinitiativen hat zu einer Demonstration aufgerufen. Mit dem Protest, der um 14.30 Uhr beginnen soll, wollen sich die Teilnehmer gegen die Bauarbeiten der A 281 im Bremer Süden einsetzen. Die Abschlusskundgebung soll vor dem Tunnel zum Zubringer Arsten veranstaltet werden. Dieser müsste laut den Veranstaltern beim Bau der Autobahn für drei Jahre voll gesperrt werden.

Auswärtsspiel für Werder

Die Elf des SV Werder Bremen muss ab 18 Uhr ihren sechsten Platz gegen Borussia Mönchengladbach verteidigen.

BHC trifft auf Münchner Damen

Die Hockeydamen des BHC spielen ab 12 Uhr in der ersten Bundesliga gegen den Münchner SC – reicht es auf der Platzanlage des BHC zum ersehnten ersten Sieg?

Kopf des Tages: Konrad Kreutzer

Seit Jahren engagiert sich Konrad Kreutzer für ein Miteinander in der Gesellschaft – etwa im Projekt „Mitbremern“ der Freiwilligenagentur Bremen, das Geflüchtete mit Organisationen vernetzt. Für diesen Sonntag hat Kreutzer erstmals „Spielend für Toleranz“ organisiert, eine Veranstaltung, die ab jetzt an jedem ersten Sonntag im Monat im Künstlerhaus Ausspann Bremer unterschiedlicher Kulturen am Spieletisch zusammenbringen soll.

Tipp des Tages, Teil 1: Uli Masuth und sein „Leben als Ich“

Jeder für sich und Gott für uns alle – ein geflügeltes Wort, das den ganz normalen Egoismus unter dem großen Himmelszelt beschreibt: Jeder kümmert sich um seinen eigenen Kram und der liebe Gott ist für das große Ganze zuständig. Ob das die Welt zusammen hält? Kein Wunder, dass Mensch sich Fragen stellt. Wie gut, dass Uli Masuth Meister des rabenschwarzen Humors ist, der natürlich auch die Schwächen des Gutmenschentums bloßlegt und

gewaltig gegen den Strich bürsten kann. Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstr. 2, Achim, 19 Uhr

Tipp des Tages, Teil 2: Ausflug nach Tenever in die grüne Oase

In der warmen Jahreszeit öffnet der Kinderbauernhof in Tenever einmal im Monat zusätzlich sonntags seine Tore für einen bunten Familientag. Es gibt Tierführungen, um die Schafe, Ziegen, Schweine und Kaninchen kennen zu lernen, die auf dem Hof leben. Natürlich sind auch die beliebten Treckerfahrten über das Farmgelände wieder im Angebot.

Kleine Besucher können sich auf einer Hüpfburg oder am Bewegungsmobil Bemil auf einer Landschaft zum Klettern und Balancieren austoben. Für das leibliche Wohl sorgt das Mütterzentrum Osterholz-Tenever mit Kaffee, Getränken und Kuchen zu erschwinglichen Preisen. Am Lagerfeuer können die Besucher außerdem leckeres Stockbrot backen. Kinderbauernhof Tenever, Am Osterholzer Deich 14, 15 bis 18 Uhr.