Ronja Senger fährt als eine von zehn Bürgerdelegierten aus dem Land Bremen zur Feier der Deutschen Einheit in Berlin. (Christina Kuhaupt)

Als Ronja Senger zur Welt kam, war die Deutsche Demokratische Republik längst Geschichte. An diesem Dienstag ist die 22-Jährige aus Hemelingen auf dem Weg in die gesamtdeutsche Bundeshauptstadt. Die Fluggerätmechanikerin ist die Jüngste der zehn Ehrenamtlichen aus dem Zwei-Städte-Bundesland, die als Bürgerdelegation offizielle Gäste in Berlin sind. Das Fest in der Bundeshauptstadt zum 28. Jahrestag der Deutschen Einheit steht unter dem Motto „Nur mit Euch“. „Gerade das ist wichtig für mich, dieses ,Nur mit Euch‘“, sagt Ronja Senger. „Das heißt ja, dass nicht nur Politiker und Prominente von Bedeutung sind. Es unterstreicht, dass alle einen Teil dazu beitragen in Deutschland, dass es so funktioniert, wie es funktioniert.“

Das Thema solidarische Gemeinschaft spielt im Leben der jungen Bremerin eine zentrale Rolle: Sie ist Jugend- und Auszubildendenvertreterin bei ihrem Arbeitgeber Airbus Operations, ist ehrenamtliches Mitglied im Ortsjugendausschuss der IG Metall und Delegierte im Bezirksjugendausschuss Küste. Über den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist sie auch gefragt worden, ob sie sich vorstellen könnte, den Nationalfeiertag in offizieller Mission in Berlin zu verbringen. Und wie sie das kann.

Gleich viel wert

Gemeinsam mit den anderen Delegierten aus Bremen und Bremerhaven, mit Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) wird Ronja Senger den ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom besuchen und beim anschließenden Festakt in der Staatsoper dabei sein. Dort werden am 3. Oktober Demokratie, Freiheit und Vielfalt gefeiert. „Gerade für die Vielfalt müssen wir auch kämpfen, dafür, dass wir unsere Freiheit behalten, indem wir Vielfalt bewahren, zum Beispiel, indem wir andere Religionen akzeptieren“, sagt Ronja Senger.

Für sie steht im Vordergrund, „dass Postbote, Feuerwehrmann und Friseurin gleich viel wert sind“. Gerade wenn man wie sie in der Gewerkschaft aktiv sei, sei es wichtig, „dass ein guter Tarifabschluss, wie wir ihn in der Metall- und Elektroindustrie erzielt haben, etwas ist, das allen zusteht“, sagt die Auszubildendenvertreterin. „Zum Beispiel ist es wichtig, dass in der Pflege mehr bezahlt wird, um die Berufe attraktiver zu machen. Es ist nicht fair, wenn dort weniger bezahlt wird. Es liegt ja nicht jedem, mit Maschinen zu arbeiten.“

Mehr zum Thema Tag der Deutschen Einheit Bremen feiert in Berlin Zum Tag der Deutschen Einheit reisen unter anderem Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), ... mehr »

Das Egalitätsprinzip hat die 22-Jährige auch in anderem Zusammenhang schätzen gelernt: Als Egalité, wie sie Airbus-Mitarbeiter in Toulouse pflegen. „Das Teamgefühl ist toll, in Frankreich essen alle zusammen – ohne Handy. In fünf Wochen habe ich die Kollegen dort viel besser kennengelernt als hier in sechs Monaten, wo alle irgendetwas selbst unternehmen“, erzählt sie von der Auslandsstation im internationalen Programm ihrer Ausbildung. Auch ihr Vater ist bei Airbus und war beruflich in Frankreich. Ronja Senger kennt Toulouse gut – sie hat als Kind sieben Jahre lang dort gelebt.

Mit ihrer Ausbildung ist sie seit einem halben Jahr fertig. „Ich will mich auf jeden Fall weiterbilden“, sagt sie. Das betrifft auch ihr Engagement für andere: Bei den Betriebsratswahlen 2022 will sie antreten. „Das Wir-Gefühl ist das Wichtigste, ich mag das und setze mich deshalb für Leute ein“, sagt die frühere Schülersprecherin der Realschule Langwedel (Landkreis Verden). „Dabei nehme ich oft eine leitende Rolle ein“, hat sie festgestellt. Ihr Selbstbewusstsein, glaubt sie, verdanke sie diesem Engagement. „Ich war nie in einem Verein, aber in der Gewerkschaft werde ich wertgeschätzt.“

„Kein Fan von Grenzen“

Karoline Linnert wird in Berlin mit Schülern über das Thema Sprache von Politik und Verwaltung reden. Unter dem Titel „Politik? Ich versteh nur Bahnhof“ soll es um die Möglichkeit der Teilhabe aller gehen. „Demokratie lebt von Beteiligung. Und beteiligen kann sich nur, wer versteht, worum es geht“, heißt es im Programm. Ronja Senger hält das für ein ernstes Problem: „Gerade in der Politik wird oft sehr hochgestochen geredet. Ich kriege das in meinem privaten Umfeld mit, gerade mit Blick auf die Jugend – viele schalten da einfach ab.“

In der Schule übrigens hat Ronja Senger wenig über die DDR erfahren. „Was ich weiß, weiß ich von meinen Eltern, dass Menschen im Kofferraum über die Grenzen geschmuggelt wurden, zum Beispiel.“ Ronja Senger ist gespannt, ob sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch beim Empfang der Delegationen „wirklich Zeit für uns nimmt, ob es dem Politiker wichtig ist, dass wir da sind, oder ob das alles PR ist“. Wenn er Zeit hat, will sie ihn fragen, „was ihm neulich vielleicht aufgefallen ist“, bei seinem Besuch des Bremer Airbuswerks.

Mehr zum Thema Interview mit Katrin Göring-Eckardt „Wir müssen reden“ Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Katrin Göring-Eckardt spricht im ... mehr »

Und es wird um Grundlegendes gehen. „Es ist wichtig, dass wir eine Demokratie und Meinungsfreiheit haben“, fällt der jüngsten Bremer Bürgerdelegierten zum Nationalfeiertag ein. „Persönlich bin ich kein Fan von Grenzen. Wenn bei der Weltmeisterschaft alle mit Fähnchen rumlaufen, das ist nicht so meins. Was ein Land ausmacht, hängt doch von den Menschen ab, die da leben. Aus Frankreich weiß ich, dass es auch woanders schön sein kann.“