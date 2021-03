Der Impfstoff der US-Firma Johnson und Johnson bietet einen 66-prozentigen Schutz vor mittleren und schweren Krankheitsverläufen. (Johnson & Johnson/AP/dpa)

Derzeit stauen sich hierzulande die Impfdosen und mit Johnson & Johnson steht der nächste Impfstoffkandidat bereit, der bald auch in Deutschland und der EU verfügbar sein könnte. Die Wirksamkeit des neuen Impfstoffes liegt unter jener der bereits verfügbaren Alternativen. In Lagerung und Anwendung bietet er hingegen Vorteile. Ein Überblick.

Wie wirksam ist der Impfstoff?

Das Johnson-&-Johnson-Vakzin bietet vier Wochen nach der Verabreichung einen 66-prozentigen Schutz vor mittleren und schweren Krankheitsverläufen und einen 85-prozentigen Schutz gegen schwerere Erkrankungen. Das geht aus einer Ende Januar veröffentlichten Phase-III-Studie mit rund 44.000 Testpersonen hervor. Die Prozentzahlen bedeuten, dass es in der geimpften Probandengruppe entsprechend weniger Fälle gab als in der Placebo-Probandengruppe. Die Wirksamkeit liegt damit nach heutigem Wissensstand unter jener von Moderna oder Biontech, gilt aber auch als gut.

Wann ist der Impfstoff in Europa verfügbar?

Anfang Februar hatte Johnson & Johnson die Notfallzulassung für den von seiner Pharmasparte entwickelten Corona-Impfstoff bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Mitte Februar folgte der Antrag bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Die EMA erklärte, man werde das Vakzin in einem beschleunigten Verfahren prüfen. Der zuständige Ausschuss könnte seine Bewertung Mitte März abgeben. Mit einem Monat würde die abschließende Bewertung dann ähnlich lange dauern wie in den USA.

Wie viele Dosen werden geliefert?

Die EU-Kommission hat von Johnson & Johnson Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Zudem hat sie eine Option auf ausreichende Mengen für noch einmal 200 Millionen Personen.

Was macht Johnson & Johnson besonders?

Der Impfstoff von Johnson & Johnson bietet den Vorteil, dass er bereits nach einer Dosis voll wirksam sein soll. Die bisher zugelassenen Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astra-Zeneca müssen zweimal verimpft werden. Zudem muss das Johnson-&-Johnson-Präparat nicht tiefgefroren gelagert werden. Nach Unternehmensangaben ist der Impfstoff von Johnson & Johnson mindestens drei Monate lang bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad haltbar. Bei dem Vakzin handelt es sich wie bei Astra-Zeneca um einen Vektorimpfstoff. Daten zur Dauer des Impfschutzes lägen noch nicht vor, erklärte die FDA. Auch gebe es noch keine belastbaren Erkenntnisse dazu, ob Geimpfte das Virus übertragen.

Hilft Johnson & Johnson auch gegen Mutationen des Virus?

In Studien in Südafrika und Brasilien lag die Wirksamkeit gegen schwere Krankheitsverläufe laut der FDA bei 81,7 und 87,6 Prozent. Ein hoher Schutz gegen die zuerst in Südafrika und Brasilien entdeckten Virus-Varianten, die als deutlich ansteckender gelten, scheint damit wahrscheinlich.

Für welche Altersspanne wird der Impfstoff freigegeben?

In den USA ist der Impfstoff ab 18 Jahren freigegeben, ohne eine Altersbegrenzung nach oben.

Wo ist das Vakzin bereits zugelassen?

In den Vereinigten Staaten ist der neue Impfstoff seit Samstag, 27. Februar, per Notfallzulassung nutzbar. Auch in Südafrika ist das amerikanische Serum bereits zugelassen. Die erste 80.000 Dosen trafen dort am Dienstag, 16. Februar, ein.

Wer hat den Impfstoff entwickelt?

Entwickelt wurde der Impfstoff von dem US-amerikanischen Hersteller Johnson & Johnson. In Europa will das französische Unternehmen Sanofi, den Amerikanern bei der Abfüllung helfen. Ab dem dritten Quartal sollen in einem Werk nahe Lyon rund zwölf Millionen Dosen pro Monat abgefüllt werden.