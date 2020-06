In diesem hochgesicherten Serverraum bei Dataport in Hamburg schlummern auch Daten der Bremer Verwaltung. (Dataport)

Öffentliche Verwaltung – bei diesem Begriff haben viele Bürger immer noch lange Aktenschränke und Hängeregistraturen vor Augen, den Datenträger Papier mit seinen traditionellen Aufbewahrungsformen. Nicht, dass es heute in der Bremer Verwaltung kein Papier mehr gäbe. Doch das digitale Zeitalter hat längst auch in den Amtsstuben Einzug gehalten.

Die notwendige Infrastruktur liefert in Bremen Dataport. Das Unternehmen mit Sitz in Altenholz bei Kiel ist eine Anstalt öffentlichen Rechts und wird von den Ländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen getragen. Dataport liefert die Hardware, betreibt Netze und Rechenzentren, entwickelt und beschafft Anwendungsprogramme und berät bei anstehenden Digitalisierungsprozessen. Damit ist – im Groben jedenfalls – das Spektrum der Leistungen umrissen, die Bremen von seinem IT-Dienstleister bezieht.

Die Anfänge der elektronischen Datenverarbeitung in den senatorischen Behörden reichen in die Achtzigerjahre zurück. In eine Zeit also, als noch keine Computer auf den Schreibtischen standen und diese Vorstellung im öffentlichen Dienst wohl auch milde belächelt worden wäre. Lediglich an der Uni existierte eine Stelle, in der Daten der Verwaltung in bescheidenem Umfang gespeichert wurden. In den Neunzigern suchte Bremen bei der Datenverarbeitung die Partnerschaft mit privaten Telekommunikationsunternehmen wie der Mercedes-Tochter Debis. Anfang des neuen Jahrtausends fiel dann die politische Entscheidung, die Informations- und Kommunikationstechnik in einem städtischen Eigenbetrieb mit dem Namen Fidatas zu bündeln.

Diese Lösung hatte sechs Jahre Bestand, bevor Bremen sich zur Integration in den Dataport-Verbund entschloss und Fidatas in dieses öffentlich-rechtliche Unternehmen einbrachte. Finanzstaatsrat Henning Lühr hat dafür ein kleines Bonmot geprägt: „Das war ein Stück norddeutsche Globalisierung.“ Zudem habe man sich damals bewusst dafür ausgesprochen, den IT-Bereich unternehmerisch zu führen und ihm keine Amtsstruktur überzustülpen. „Wir sind heilfroh, dass wir diese Form gewählt haben“, meint Lühr in der Rückschau. Heilfroh unter anderem deswegen, weil Dataport bei Einkäufen von Hardware gegenüber den Anbietern mit einer ganz anderen Marktmacht auftreten kann als das kleine Bremen.

Kontinuierliches Wachstum

An seinem Standort an der Utbremer Straße ist Dataport in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, seit 2015 um fast 100 Köpfe. Ende 2020 werden dort voraussichtlich rund 300 Informatiker, Administratoren, Ingenieure, Elektrotechniker und sogenannte User-Experience-Designer tätig sein, die darauf spezialisiert sind, das Nutzerverhalten zu beeinflussen. Lauter wertvolle, zukunftsträchtige Arbeitsplätze also, die jede Kommune gern in ihren Mauern hat. Der Platz in dem unscheinbaren Bürogebäude wird allmählich eng, das Unternehmen sucht einen neuen Standort.

Der Katalog der Dienstleistungen, die Dataport für die Bremer Verwaltung erbringt, ist in den vergangenen Jahren immer umfangreicher geworden. Das Unternehmen entwickelte IT-Prozesse unter anderem für die sogenannte E-Rechnung, mit der die öffentliche Hand den Zahlungsverkehr mit ihren Auftragnehmern abwickelt. Die App „Elfe“ (Einfache Leistungen für Eltern) wurde ebenfalls bei Dataport gestaltet. Mit dieser Anwendung können junge Eltern ohne Behördengang die Zusendung der Geburtsurkunde ihres Kindes sowie die Auszahlung von Eltern- und Kindergeld beantragen.

Auch sicherheitsrelevante Elemente der digitalen Infrastruktur werden von Dataport verantwortet. Dazu zählt zum Beispiel die polizeiliche Datenbank @ rtus, in der alle Vorgänge von der Anzeigeerstattung bis zur Übergabe eines Falles an die Staatsanwaltschaft gespeichert sind. Wenn der städtische Ordnungsdienst bei seinen Streifengängen durchs Stadtgebiet beispielsweise auf eine illegale Müllablagerung stößt und eine entsprechende Anzeige fertigt, geschieht das neuerdings über die Software pmOWI. Diese App haben die Ordnungshüter auf ihrem Smartphone, Beweisfotos zum Fall können hinzugefügt werden.

Kurzfristig auf Anforderungen reagieren

Nach dem Ausbruch der Corona-Krise stellte Dataport unter Beweis, dass man dort auch sehr kurzfristig auf Anforderungen der beteiligten Landesverwaltungen reagieren kann – innerhalb von 72 Stunden wurde ein Meldedienst für Intensivbetten funktionsbereit gemacht.

Fast 40 Jahre nach den ersten bescheidenen Anfängen öffentlicher Datenverwaltung an der Bremer Universität hat sich dort im vergangenen Jahr der Kreis geschlossen. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsressort richtete Dataport eine Stiftungsprofessur zur „Digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung“ ein. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auf ihre Tauglichkeit bei der weiteren Digitalisierung der Verwaltung zu untersuchen.