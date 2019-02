Im August flog auf, dass ein Mitglied der Grünen bei seinem Arbeitgeber Dataport illegal Daten kopiert hat, die das Öztürk-Verfahren betreffen. (Sebastian Gollnow/dpa)

Der Fall ist delikat, wenn nicht brisant, harrt aber immer noch der Aufklärung. Im August flog auf, dass ein Mitglied der Grünen bei seinem Arbeitgeber Dataport illegal Daten kopiert hat, die das Öztürk-Verfahren betreffen. Beschuldigt wird darin unter anderen der Bürgerschaftsabgeordnete Patrick Öztürk. Er gehörte zur SPD, ist aus der Fraktion aber ausgetreten.

Kaum war ein Teil der Vorwürfe wegen millionenschweren Sozialbetrugs gegen Öztürk vom Tisch, fischte das Grünen-Mitglied die Daten aus dem Rechner – möglicherweise in der Hoffnung, dem Abgeordneten doch noch mehr anhängen zu können. Genau weiß das bis heute niemand. „Wir ermitteln noch“, sagte auf Anfrage ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Solange das so ist, bleibt die Mitarbeiterin von Dataport vom Dienst suspendiert. Sie hat Hausverbot bekommen.

Bei den Datensätzen, die offenbar ausgespäht wurden, handelt es sich um Unterlagen des Bremer Landgerichts. Dataport hatte den Auftrag bekommen, das Material aufzubereiten. Es gibt in dem Unternehmen für solche Fälle eine Spezialabteilung, die IT-Forensik. Das Team besteht aus vier Experten, darunter jene Frau, die auf frischer Tat dabei ertappt wurde, wie sie gegen jede Regel die besonders sensiblen Öztürk-Daten auf einen USB-Stick kopiert hat.

Von Tragweite ist das nicht nur aus politischen Gründen. Dataport musste sich von allen Fraktionen der Bürgerschaft die Frage gefallen lassen, wie sicher eigentlich die riesigen Mengen von Daten sind, die von Bremen zwecks Verarbeitung übermittelt werden. Das öffentlich-rechtliche Unternehmen arbeitet für die Stadt und das Land. Gut einen Monat, bevor der Datenmissbrauch im Zusammenhang mit dem Öztürk-Verfahren durch einen Bericht im WESER-KURIER bekannt geworden war, hatte es bei Dataport eine Panne mit Pensions-Abrechnungen gegeben. Sie waren in mehr als 2000 Fällen falschen Adressaten zugeordnet worden. Die persönlichen Daten gelangten frei Haus zu Menschen, die sie nichts angingen.

Bislang keine weiteren Konsequenzen

Dass sich jemand gezielt und mit dem Wissen, dass es verboten ist, an Daten heranmacht, barg eine neue Qualität, in Verbindung mit der Öztürk-Sache sowieso. Von einem Skandal war die Rede, die Landesdatenschutzbeauftragte wurde eingeschaltet, das für Dataport zuständige Finanzressort musste Stellung nehmen. Zusammengefasst wurden die Ergebnisse wenige Wochen später in einer Sitzung des Bürgerschaftsausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit.

Für die beschuldigte Frau, eine ehemalige Polizistin, hat es nach ihrer Freistellung bislang keine weiteren Konsequenzen gegeben. „Wir warten die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ab“, erklärt Dataport-Sprecherin Britta Heinrich auf Anfrage. Die Mitarbeiterin sei Beamtin, ihre Bezüge würden vorerst in voller Höhe weiterbezahlt. Später könne es einen Verweis geben, möglich seien auch eine Geldbuße, die Zurückstufung oder im Extremfall die Entfernung aus dem Dienst.

„Es war ein Fehler, sich die Daten zu kopieren, um sie anschließend in Ruhe ansehen zu können“, hatte die Beschuldigte über ihre Anwältin erklären lassen. Das Motiv sei allein ein persönliches Interesse an dem in der Öffentlichkeit viel beachteten Verfahren gewesen. Keinesfalls gebe es einen Zusammenhang zu ihrem politischen Engagement. Die Grünen-Frau engagiert sich in der Partei, sie bekleidet aber keine Ämter.

Dataport hat nach dem Vorfall das Sicherheitskonzept für die Abteilung Forensik überarbeitet, wie das Unternehmen mitteilt. „Auf die konkreten Maßnahmen kann ich aus Sicherheitsgründen nicht eingehen“, sagt Heinrich, „da wir eine Innentäterschaft auch in Zukunft niemals ganz ausschließen können, war es eines unserer Ziele, ein höheres Bewusstsein sowohl für die Aufgaben in der Forensik an sich als auch für die möglichen Risiken zu schaffen.“ Interessenskonflikte sollten nach Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen sein. Unter anderem seien verschiedene Verhaltensregeln verschärft worden. „Diese Aspekte sind für uns entscheidend, da wir neben den uns anvertrauten Daten in jedem Fall auch unsere Mitarbeiter schützen wollen.“